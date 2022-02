Umsatz-Boom im Cloud-Geschäft: ACP bestätigt Kompetenzen mit Microsoft Azure Audit

Wien (OTS) - Modernisierung läuft für immer mehr Unternehmen über die Cloud. Einzelunternehmer*innen, klassische KMUs und Großkonzerne profitieren gleichermaßen von standardisierten IT-Services sowie einer hohen Automatisierung, die die Mitarbeiter*innen effizient und sicher arbeiten lässt und die Kosten reduziert. Eine der weltweit meistgenutzten Cloud-Plattformen ist Microsoft Azure, für die der Technologiekonzern führenden Partnern wie ACP nun die Möglichkeit bietet, bestehende Kompetenzen zu auditieren.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Microsoft Azure ein Umsatzplus von 46 Prozent. Ein Boom, der sich laut Analyst*innen auch heuer fortsetzen wird. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die hohe Qualität und Sicherheit der Azure Plattform, die Microsoft auch im Rahmen von anspruchsvollen Partner-Audits sukzessive ausbaut. Die Audits sind international gültig und bestätigen den Partnern Spezialisierungen im Aufbau und Betrieb von Cloud Services.

ACP, der größte Microsoft Partner in Österreich, verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Cloud Services. Mit dem Azure Advanced Windows & SQL Migration Audit wurden nun rund 20 Expert*innen in ganz Österreich auditiert, die Cloud-Architekturen für Kunden planen und aufbauen, Prozesse implementieren sowie die Cloud Journey standardisiert dokumentieren und durchführen. Mit dem nun abgeschlossenen Audit werden Kompetenzen des Lift & Shift (Rehosting) in die Cloud abgedeckt, aber auch die Modernisierung von Unternehmen, von physischen oder virtuellen On Premises Lösungen in die Cloud, vorangetrieben.

Azure Cloud Lösung für die LNW Lebenshilfe Netzwerk GmbH

Eines dieser Unternehmen ist die LNW Lebenshilfe Netzwerk GmbH mit Sitz in Feldbach. Mit Unterstützung von ACP nutzt die Lebenshilfe eine Plattform & Infrastructure as a Service Lösung aus der Azure Cloud, aus der alle Rechen- und Speicherkapazitäten nach Bedarf bezogen werden. Die Mitarbeiter*innen arbeiten mit einer virtuelle Desktoplösung, ebenfalls aus der Microsoft Cloud, und können damit flexibel ihre Windows oder iOS Geräte verwenden sowie eine hochverfügbare Infrastruktur nutzen, die ihren Arbeitsalltag sicher und leistungsfähig unterstützt.

Christian Wolf, IT-Verantwortlicher für Microsoft Azure bei der LNW: „Die Umstellung auf eine cloudbasierte Infrastruktur hat die LNW nicht nur von Grund auf modernisiert, sondern auch die Kosten stark reduziert. So musste keine neue Hardware für Server angeschafft werden. Die Mitarbeiter*innen können mit „Plug & Play“ ihre Endgeräte in Betrieb nehmen. Aber auch die Kosten für die laufende Wartung wurde durch Automatisierung signifikant reduziert.“

Erfolgreiche Partnerschaft fortgesetzt

Für ACP war die Azure Auditierung erst der Beginn einer Reihe von Audits, die in Zukunft die umfangreichen Kompetenzen des IT-Providers in Microsoft Lösungsbereichen bestätigen sollen.

Michael Rehberger, Global | Partner Solutions Microsoft: „Die Microsoft Auditierung bietet den Kunden von ACP die Sicherheit einer transparenten Beratung und der kompetenten Umsetzung ihrer Cloud-Projekte. Etablierte Prozesse und eine genaue Dokumentation gehören damit zum Standard und ermöglichen eine schnelle und sichere Migration.“

Rainer Kalkbrener, Vorstandsvorsitzender ACP Gruppe: „Die enge Zusammenarbeit mit Microsoft hat unseren Kunden seit Jahren viele Vorteile gebracht. Unser Ziel ist es daher auch weiterhin, gemeinsam mit Microsoft moderne und sichere IT-Infrastrukturen für Unternehmen bereitzustellen und sie durch ihre gesamte Cloud Journey, vom ersten Informationsworkshop bis zur laufenden Betreuung, begleiten zu können.“

Über ACP



ACP unterstützt moderne, innovative Unternehmen mit leistungsstarken IT-Lösungen bei der Realisierung ihrer Ideen und Geschäftsziele. Das Portfolio deckt dabei sämtliche Aspekte von IT-Infrastrukturen ab und erfahrene ACP Spezialist*innen begleiten Kunden flexibel und kompetent vom Konzept über Integration und Migration bis zum Betrieb der jeweiligen Lösung. Gegründet 1993 beschäftigt ACP in Deutschland und Österreich heute mehr als 2.100 Mitarbeiter*innen an 50+ Standorten. Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 718 Millionen Euro.

