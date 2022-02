AVISO - AKTUALISIERUNG: Verleihung Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ mit GR Meidlinger statt StR Hanke

TERMIN FINDET STATT

Wien (OTS/RK) - TOP-Lehrbetrieb ist das Qualitätssiegel für vorbildliche Lehrausbildungsbetriebe in Wien. Christian Meidlinger, Zweiter Landtagspräsident und waff-Vorstandsvorsitzender (er vertritt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke), AK-Präsidentin Renate Anderl, Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien und waff-Geschäftsführer Fritz Meißl verleihen dieses Qualitätssiegel an die Ottakringer Brauerei, stellvertretend für die Wiener Unternehmen, die 2022 die Auszeichnung „TOP-Lehrbetrieb“ führen dürfen. Im Anschluss an den Fototermin gibt es Interviewmöglichkeiten.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: HEUTE, Mittwoch, 16. Februar 2022, 10:30 Uhr

Ort: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Um Anmeldung unter [johann.baumgartner @ waff.at] (mailto:johann.baumgartner@waff.at) wird gebeten.

Der Zugang zum Medientermin ist nur mit gültigem 3G-Nachweis möglich. Darüber hinaus gilt beim Termin FFP2-Maskenpflicht. Bitte halten Sie den Mindestabstand ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Johann Baumgartner

Mediensprecher

waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Tel.: 01 21748 330

E-Mail: johann.baumgartner @ waff.at