Yasmina Filali & Thomas Helmer: "Das Geheimnis unserer Ehe? Zwei getrennte Bäder, ein Schlafzimmer" (FOTO)

Hamburg (ots) - Sie sind seit 20 Jahren ein Paar und seit 2005 verheiratet - in der aktuellen GALA (Heft 8/2022, ab morgen im Handel) sprechen Ex-Nationalspieler Thomas Helmer, 56, und seine Frau Yasmina Filali, 46, über ihre Liebe. Filali: "Ich glaube, dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen darf. Es gibt Situationen in unserer Ehe, die ich einfach abhake und auch nicht bis ins kleinste Detail ausdiskutieren muss." Sie habe der Beziehung zu Helmer anfangs "keine zwei Jahre" gegeben, fand ihn "etwas überheblich", Helmer jedoch war sich schnell sicher: "Ihr Humor hat mich sofort begeistert." Den stellt Filali auch im GALA-Interview unter Beweis: Auf die Frage, was das Wichtigste für das Gelingen einer Ehe sei, sagt sie: "Ein Schlafzimmer, aber zwei Badezimmer." Das Paar lebt mit seinen Kindern Sunny, 11, und Sam, 14, in Hamburg.

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen & Kontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Frauke Meier

Gruner + Jahr Deutschland GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: meier.frauke @ guj.de

www.gala.de