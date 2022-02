Verabschiedung vom Mann mit Hut

Linz (OTS) - „Wer so gewirkt im Leben, wer so erfüllte seine Pflicht und stets sein Bestes hat gegeben, für immer bleibt er uns ein Licht“ - Wolfgang Kaufmann (08.03.1947-06.02.2022), Vater von Philipp und Fabian Kaufmann aus erster Ehe mit Veronika und Großvater von Julian und Carolina Kaufmann, ist am Sonntag, den 06.02.2022 im Krankenhaus der Elisabethinen verstorben.

Verabschiedung im Linzer Mariendom

Am Freitag, den 18. Februar 2022, besteht für alle die Möglichkeit sich von 12 bis 16 Uhr im Linzer Mariendom persönlich im stillen Gedenken zu verabschieden. Das Requiem für Wolfgang Kaufmann, zu dessen Markenzeichen stets ein schwarzer Hut und eine Zigarre gehörten, findet am Samstag, den 19. Februar 2022, um 11 Uhr im Linzer Mariendom statt.

