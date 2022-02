ÖAMTC: Urlaubs - Schichtwechsel am Wochenende

Bei Schönwetter auch viele Tagesskifahrer:innen unterwegs

Wien (OTS) - Am Wochenende erwartet der ÖAMTC lebhaften Verkehr durch den Schichtwechsel der Urlauber:innen in den Skigebieten. Es enden die Ferien in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland, Ferienbeginn ist in Oberösterreich und der Steiermark sowie unter anderem in den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland. Bei Schönwetter werden auch viele Tagesskifahrer:innen in die Skigebiete unterwegs sein. Abschnittsweise sind Verzögerungen möglich.

Kolonnenverkehr erwartet der ÖAMTC zweitweise auf den Hauptverbindungen wie der West Autobahn (A1) in Oberösterreich und Salzburg, der Tauern Autobahn (A10) im Abschnitt Knoten Pongau -Salzburg, der Inntal Autobahn (A12) im Raum Kufstein und der Fernpass-Strecke (B179). Speziell nach Unfällen oder durch defekte Fahrzeuge können sich Staus bilden. Auf der Semmering Schnellstraße (S6) wird der Verkehr zwischen Maria Schutz und Gloggnitz Richtung Wien vor einem einspurigen Baustellenbereich zeitweise stocken.

Verzögerungen durch die An- und Abreise in den Skigebieten kann es laut ÖAMTC zeitweise auch etwa in der Steiermark auf der B320 im Ennstal und in den Bereichen Murau und Scheifling geben, in Oberösterreich auf den Zufahrten zu den Skigebieten im Pyhrngebiet, in Salzburg auf der der B311 im Salzachtal und der B99 über den Radstädter Tauern, oder auch in Tirol speziell auf der B169 im Zillertal oder der B173 im Raum Kufstein - Söll.

