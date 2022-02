Kein Ende in Sicht: Kaufpreise für Wohnungen in Großstädten steigen in einem Jahr um bis zu 19 Prozent

Wien/Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich von immowelt.at der Angebotspreise von Eigentumswohnungen in den 6 größten Städten zeigt:

Kaufpreise verteuern sich binnen eines Jahres in allen untersuchten Großstädten

Teuerste Großstadt: Eigentumswohnungen in Innsbruck kosten nach Plus von 10 Prozent im Median 6.770 Euro pro Quadratmeter

Wien (+10 Prozent) knackt die 5.000-Euro-Marke, Salzburg (+8 Prozent) noch teurer

Größter Anstieg von 19 Prozent in Klagenfurt

Die Immobilienpreise in Österreich nehmen weiter an Fahrt auf. In den 6 größten Städten haben sich die Kaufpreise von Eigentumswohnungen innerhalb des vergangenen Jahres weiter verteuert. In 3 Städten ist der Anstieg im zweistelligen Prozentbereich. Das zeigt ein Vorjahresvergleich von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale Österreichs. Untersucht wurden die Angebotspreise von Eigentumswohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) in den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Sowohl in den hochpreisigen als auch den günstigeren Städten steigen die Preise demnach weiter. In Innsbruck, der mit Abstand teuersten Großstadt, erhöhen sich die Angebotspreise binnen eines Jahres um 10 Prozent. 2020 kostete der Quadratmeter noch 6.170 Euro, aktuell sind es 6.770 Euro. Die teuren Medianpreise liegen zu großen Teilen an der hohen Nachfrage und dem begrenzten Angebot. Die Lage mitten in den Alpen macht Innsbruck als Tourismus-Hochburg insbesondere für Kapitalanleger attraktiv. Hinzu kommt, dass viele hochwertige Neubauten entstehen, deren hohe Kaufpreise das durchschnittliche Preisniveau beeinflussen.

Wien knackt neue Höchstmarke

Deutlich günstiger ist der Immobilienkauf hingegen in Wien, wenngleich auch dort immer mehr teure Neubauten entstehen und die Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Stärke anhaltend hoch ist. Die Medianpreise steigen in der Folge auch in Wien um 10 Prozent. Durch den Anstieg kostet der Quadratmeter in der Hauptstadt erstmals 5.000 Euro. Vor einem Jahr mussten Käufer noch rund 500 Euro weniger für den Quadratmeter bezahlen. Salzburg hat die 5.000-Euro-Marke schon vor einiger Zeit übersprungen. Nach einem Plus von 8 Prozent kosten Eigentumswohnungen inzwischen 5.630 Euro – nach Innsbruck der zweithöchste Wert aller Städte.

Größter Anstieg in Klagenfurt

Den stärksten prozentualen Anstieg gibt es hingegen in der günstigsten aller untersuchten Städte. In Klagenfurt verteuern sich Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres um 19 Prozent auf 3.320 Euro pro Quadratmeter. Damit nähert sich die Stadt am Wörthersee immer mehr dem Preisniveau von Graz (3.470 Euro) und Linz (3.730 Euro) an, wo die Preisanstiege mit 6 beziehungswiese 8 Prozent geringer ausfallen.

Vorjahresvergleich der Kaufpreise von Eigentumswohnungen in den österreichischen Großstädten im Überblick:



Stadt Kaufpreis 2020 Kaufpreis 2021 Veränderung

(pro m2) (pro m2)

Graz 3.260 € 3.470 € +6%

Innsbruck 6.170 € 6.770 € +10%

Klagenfurt 2.790 € 3.320 € +19%

Linz 3.440 € 3.730 € +8%

Salzburg 5.200 € 5.630 € +8%

Wien 4.530 € 5.000 € +10%

Die Ergebnistabellen stehen auch hier zum Download zur Verfügung: https://ots.de/E1QodZ

Berechnungsgrundlage

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 6 größten Städten Österreichs waren im Jahr 2020 und 2021 auf immowelt.at inserierte Wohnungen mit 40 bis 120 Quadratmetern. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.

Diese und andere Presseinformationen von immowelt.at finden Sie in unserem Pressebereich unter https://www.immowelt-group.com/presse.

Über immowelt.at:

Die Immobilienplattform www.immowelt.at ist mit 2,5 Millionen Visits* pro Monat einer der führenden Online-Marktplätze für Häuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Österreich. Pro Monat werden dort mehr als 60.000 Miet- und Kaufimmobilien angeboten. Betreiber des Portals ist die Nürnberger immowelt GmbH, zu deren Portfolio weitere erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören. Das Unternehmen ist Teil der immowelt Group, die eine Tochter der Axel Springer SE ist.

* Google Analytics; Stand: Jänner 2021

Rückfragen & Kontakt:

immowelt GmbH

Nordostpark 3-5

D-90411 Nürnberg



Pressekontakt:

Barbara Schmid

+49 911 520 25-808



presse @ immowelt.at



www.facebook.com/immowelt



Ansprechpartner Österreich:

Chapter Four Communications

Boris Beker

Lange Gasse 65/16

1080 Wien

+43 1 353 24 24 12



b.beker @ chapter4.at