Die aws lädt KMU zu einem digitalen Coaching im Rahmen des EU-Projekts „Be-Readi Alps“ ein

Fünf KMU können sich für ein kostenfreies, digitales Coaching bis 22.02.2022 bewerben. Die Umsetzung erfolgt durch die aws gemeinsam mit DigitalisierungsexpertInnen.

Wien. (OTS) - Digitalisierung ist für viele kleine und mittlere Unternehmen eine Schlüsselkompetenz: Gelingt es neue Tools und Services in die Geschäftsprozesse zu integrieren, so können sich diese Unternehmen auch besser dem Wettbewerb stellen. Die Corona-Pandemie hat diesen Wandel zusätzlich beschleunigt. Die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung fallen vor allem kleineren Unternehmen schwer, dabei gibt es in Österreich aber auch in den angrenzenden Nachbarländern bereits eine Reihe von Best-Practice-Beispielen, die anschaulich Erfolgswege aufzeigen.

Die Vermittlung von Digitalisierungs-Know-how wird im Projekt „Be-Readi Alps“ auch von der EU unterstützt. Die aws ist österreichischer Umsetzungspartner des Projekts. In Events und Workshops wird Wissen vermittelt und mit B2B-Matchmakings passende Kontakte hergestellt.

Als nächster Meilenstein wird ein digitales Coaching für fünf KMU angeboten, inklusive eines digital maturity level assessments durchgeführt von Digitalisierungsexpertinnen und -experten.

Details zum Projekt und Bedingungen für die Teilnahme gibt es unter: https://www.ots.at/redirect/alpine-space

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

