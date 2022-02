AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 21. Februar

Thema der Sendung: Corona-Krise ohne Ende?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 21. Februar 2022, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die VertreterInnen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Corona-Krise ohne Ende?"

Nach zwei Jahren Pandemie scheint ein Ende der Krise noch immer nicht in Sicht. Omikron und Long-COVID bringen neue gesundheitspolitische Herausforderungen. COVID-19 hat tiefe Spuren hinterlassen: Die Meinungen in der Gesellschaft zum Umgang mit der Krise scheinen unvereinbar zu sein, ein Milliardenloch klafft im Staatshaushalt und die psychische Belastung wird vor allem für die Jugend immer größer. Das sind nur einige der Probleme, mit denen das Land fertig werden muss.

Was kann das Parlament dazu beitragen, einen Weg aus der Corona-Dauerkrise zu finden?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Es diskutieren : Gaby Schwarz (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ), Ralph Schallmeiner (Grüne), Fiona Fiedler (NEOS)

ExpertInnen: Nikolas Popper, Technische Universität Wien und Dorothee von Laer, Medizinische Universität Innsbruck

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

