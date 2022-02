AVISO: 153.000 Arbeitnehmer*innen suchten im Vorjahr die Hilfe der AK Niederösterreich

Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Arbeitsrechtsbilanz 2021 am 24. 2. 2022

St. Pölten (OTS) - Knapp 153.000 Arbeitnehmer*innen suchten im Vorjahr die Hilfe der AK Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz. In tausenden Fällen musste die AK für die Betroffenen sogar vor Gericht ziehen, um einzuklagen, was ihnen die Arbeitgeber unrechtmäßig vorenthalten hatten.

Was die häufigsten Probleme im Arbeits- und Sozialrecht waren und wie die AK Niederösterreich dabei den Betroffenen helfen konnte, stellt die AK in einer Pressekonferenz am 24. 2. vor.

Bilanz der AK Niederösterreich-Arbeitsrechtsberatung 2021

Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich

Doris Rauscher-Kalod, Abteilungsleiterin Arbeits- und Sozialrecht der AK Niederösterreich

Thomas Kaindl, Abteilungsleiter Regionale Aufgaben der AK Niederösterreich



Um Anmeldung wird gebeten.



Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.

Datum: 24.02.2022, 10:00 Uhr

Ort: ArbeitnehmerInnen-Zentrum St. Pölten

Herzogenburger Straße 10-20, 3100 St. Pölten, Österreich

