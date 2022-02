Olympia 2022: Silber für Polizei-Spitzensportler Johannes Strolz

Innenminister Gerhard Karner gratuliert Polizei-Spitzensportler Johannes Strolz zur Silbermedaille im Slalom am 16. Februar 2022 in Peking

Wien (OTS) - Nach Gold in der Kombination holte der Polizei-Spitzensportler Johannes Strolz auch im Slalom am 16. Februar 2022 in Peking eine Medaille. Der Vorarlberger belegte hinter dem Franzosen Clement Noel den zweiten Platz und fuhr zur Silbermedaille. Bronze ging an den Norweger Sebastian Foss-Solevaag.

Innenminister Gerhard Karner gratulierte dem Polizei-Spitzensportler: „Es freut mich ganz besonders für Johannes Strolz, dass dieses Sportmärchen bei den Olympischen Spielen weitergeht. Denn gerade er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass man nach sportlichen Rückschlägen niemals aufgeben darf und sein Ziel weiterverfolgen sollte. Ich gratuliere ihm ganz herzlich zu dieser großartigen Leistung.“

Strolz ist seit 1. September 2014 bei der Polizei und im Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres. Sein bisher größter Erfolg war neben dem Olympiasieg in der Kombination der Sieg beim Weltcup-Slalom in Adelboden am 9. Jänner 2022.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at