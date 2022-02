ARBÖ: Fußball-Höhepunkt und Urlauberschichtwechsel sorgen für Staus

Wien (OTS) - Die laufende Woche bietet zwei wesentliche Ereignisse, die das Verkehrsgeschehen prägen werden. Einerseits der Ferienbeginn und das Ferienende in Teilen Österreichs, Deutschland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik. Andererseits das UEFA-Champions-League-Achtelfinale von Red Bull Salzburg gegen Bayern München. Das bedeutet nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten Staus und lange Verzögerungen.

Bereits am heutigen Mittwoch, 16.02.2022, trifft ab 21 Uhr Red Bull Salzburg auf den FC Bayern München. Das Hinspiel des UEFA-Champions-League-Achtelfinales startet in der ausverkauften (rund 30.000 Zuseher) heimischen Red Bull-Arena, wobei viele der Fans mit dem eigenen Fahrzeug anreisen werden. Das zeigt sich nach Erfahrungen der ARBÖ-Verkehrsexperten auf der Westautobahn (A1) zwischen der Grenze Walserberg und Salzburg-Nord mit Staus und längeren Verzögerungen. Auf der Münchner Bundesstraße (B155) wird die Baustelle zwischen der Grenze Freilassing und der Autobahnanschlussstelle Salzburg-Mitte die Wartezeiten noch wesentlich verlängern. Auch auf der Oberndorfer und Lamprechthausener Straße (B156), der Europastraße und Stadionstraße wird einiges an Geduld gefragt sein. Die Parkplätze rund das „Stadion Salzburg“ sind am Spieltag nicht öffentlich. Für Berechtigte und Rollstuhlfahrer gibt es Ausnahmen.

Der ARBÖ-Tipp: Die A1 zwischen der Grenze Walserberg und Salzburg-Nord kann auch ohne Autobahnvignette befahren werden. Von den Parkplätzen am Messezentrum und dem Designer-Outlet gibt es Gratis-Shuttle-Busse. Das Match-Ticket gilt auch als Ticket für den Salzburger Verkehrsverbund. „Wir raten den Match-Besuchern soweit als möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Urlauberschichtwechsel als Stauursache am Wochenende

Am Wochenende beginnen die Semesterferien in Oberösterreich und Salzburg. Auch die SchülerInnen aus den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland, sowie Teilen der Niederlande und der Tschechischen Republik beginnen einwöchige Frühlings- bzw. Winterferien. Für die SchülerInnen aus dem Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und den deutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Teilen der Tschechischen Republik geht die schulfreie Zeit zu Ende.

Der dadurch hervorgerufene Urlauberschichtwechsel wird nach Einschätzung des ARBÖ für Staus und Verzögerungen in Westösterreich, aber auch teilweise in der Steiermark und Niederösterreich sorgen.

Die Stautage werden der Samstag und der Sonntag-Nachmittag. Geduld und Stress-Resistenz gegenüber Staus sollten Autofahrer am wahrscheinlichsten auf den folgenden Strecken mitbringen:

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg und vor der Grenze Walserberg

Tauernautobahn (A10), zwischen Lammertal und Pass Lueg

Inntalautobahn (A12), vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Semmering Schnellstraße (S6), zwischen Spital am Semmering und dem

Eselsteintunnel bei Schottwien

Eselsteintunnel bei Schottwien Arlbergschnellstraße (S16), zwischen Bludenz und Wald am Arlberg

Zillertalstraße (B169), im gesamten Verlauf, speziell vor dem Brettfalltunnel

Fernpassstraße (B179) zwischen Heiterwang und Grenztunnel Vils/Füssen

Silvrettastraße (L188) im Montafon

Ennstalstraße (B320) im Bereich Schladming und Liezen

„Versuchen Sie wenn möglich azyklisch zu reisen und somit die Stauk-Spitzenzeiten zu vermeiden. Alternativrouten, genug alkoholfreie Getränke und leichter Proviant, Spiele und Ablenkung für große und kleine Mitfahrer sowie ausreichend Treibstoff im Tank sind auch dieses Wochenende ein guter Wegbegleiter“, so Thomas Haider abschließend.

