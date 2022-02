Russische und italienische Regierungschefs erörtern Zusammenarbeit für eine nachhaltige Zukunft

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen europäischen und russischen Unternehmen ist der effektivste Weg, um nachhaltige und innovative Entwicklungsziele zu erreichen, erklärten die Experten des Verona Eurasian Forum bei einem Besuch in der Industrie- und Handelskammer der Russischen Föderation am 10. Februar in Moskau. Das Eurasische Wirtschaftsforum in Verona spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Dialogs, um die Gesellschaft durch internationale Zusammenarbeit positiv zu beeinflussen.

Auf der Besuchstagung des Eurasischen Forums kamen Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen, um Möglichkeiten für die Weiterentwicklung gemeinsamer Maßnahmen zu ermitteln. Die Teilnehmer betonten, dass die Geschäfts- und Wirtschaftsdiplomatie weltweit einen entscheidenden Einfluss gewonnen hat.

Einer der wichtigsten Bereiche der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und den EU-Ländern ist nach wie vor der Energiesektor, der im Zuge des weltweiten Kampfes gegen den Klimawandel immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die multilaterale gemeinsame Arbeit an der Energiewende ist unerlässlich, um eine zuverlässige und nachhaltige Zukunft zu gewährleisten.

Während der Sitzung erläuterten die Wirtschaftsführer gemeinsame Pläne und ihr Engagement für Fortschritte in den Bereichen Energie, Ökologie und soziale Infrastruktur. Russische und italienische Experten erörterten die jüngsten Trends und zentralen Fragen der Energiewende. Innovative Technologien für erneuerbare Energiequellen, die Produktion von grünem Wasserstoff und sichere Kernenergie gehörten zu den wichtigsten Themen der Wirtschafts- und Handelskooperation.

