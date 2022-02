FPÖ – Schnedlitz: Die Packelei der Türkisen geht munter weiter – ÖVP-Melchior wechselt zu ÖVP-Großspender

„Gleich und Gleich gesellt sich gern“

Wien (OTS) - „Wenn der ehemalige türkise Generalsekretär beim größten ÖVP-Spender des Wahlkampfs 2017 einen Job annimmt, dann ist das symptomatisch für die Politik der Volkspartei. Die einzigen Profiteure dieser Politik sind die Vertreter der ÖVP selbst – und nicht die Menschen in unserem Land“, kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf den bekannt gewordenen neuen Job für Ex-ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior beim Tiroler Industriellen Klaus Ortner, der 2017 der ÖVP knapp über eine Million Euro spendete. Dass dieser „nebenbei“ auch noch sein mit monatlich 9.228 Euro brutto dotiertes Nationalratsmandat behalten wolle, sei ein weiterer Beweis für die Unverfrorenheit der „türkisen Partie“. Bereits zuvor sorgten Ex-Kanzler Kurz mit seinem Wechsel zu einem umstrittenen US-Investor sowie der Anstellung von Ex-Finanzminister Blümel bei der Investmentgesellschaft Superfund eindrucksvoll, wer die „Freunde“ der türkisen Spitzenpolitik seien.

Sicher auch kein Zufall in diesem Zusammenhang sei auch, dass die Tochter Ortners vom damaligen ÖVP-Finanzminister Löger in den Aufsichtsrat der ÖBAG berufen wurde. Das alles rieche wieder einmal nach einem klassischen Lobbying-Skandal. Hier habe die türkise ÖVP aber von der alten ÖVP gelernt. „Man erinnere sich an den ehemaligen ÖVP-Vizekanzler Pröll, der seine guten Kontakte nutzte, um nach der Politik zum Raiffeisenkonzern wechseln zu können – nach dem Motto ‚Gleich und Gleich gesellt sich gern‘“, so Schnedlitz.

