Aviso, 17.2.: Sorgen-los Impfen – Präsentation des neuen Impfangebots der Stadt Wien

Wien (OTS) - 25 Prozent der in Wien lebenden Menschen sind bisher noch nicht gegen Covid-19 geimpft. Darunter befinden sich Personen, die eine Impfung mit negativen Emotionen wie Ängsten vor Nadeln, Spritzen, Injektionen verbinden oder denen ein Besuch in Gesundheitseinrichtungen unangenehm ist. Auch Sorgen wegen individueller Nachteile in der Familie und im Bekanntenkreis sowie wegen Impfreaktionen und Schmerzen tragen vielfach dazu bei, dass bisher keine Impfung erfolgt ist. Für all diese Menschen bietet die Stadt Wien künftig ein spezielles Impfangebot an.

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellen

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien



Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien

Dr.in Susanne Drapalik, Landeschefärztin Samariterbund Wien

das neue Angebot vor.

Zeit:

Donnerstag, 17. Februar 2022

12:00 Uhr

Ort:

Brigittenauer Hallenbad

Klosterneuburger Straße 93-97, 1200 Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter tatjana.gabrielli@psd-wien.at wird gebeten. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist der Zutritt nur mit gültigem 2,5G-Nachweis (genesen, geimpft oder PCR-getestet) und gültigem Presseausweis möglich.



