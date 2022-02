Mit der „Treat Yourself"-Kampagne zum „Galentine's Day" animiert LILYSILK Frauen dazu, an sich zu denken

New York (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen dazu inspirieren möchte, ein besseres Leben und einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen, stellt ihre „Treat Yourself"-Kampagne zum „Galentine's Day" vor und ruft Frauen dazu auf, sich selbst - und ihren Freundinnen - mehr Pflege und Komfort zu schenken. Auch das neue Logo von LILYSILK, das am 1. Januar vorgestellt wurde, geht in diese Richtung: Es zeigt eine Lilienkrone mit einer Frau in der Mitte, umgeben von abstrakten Buchstaben, die auf den weichen Fall von Seide anspielen sollen.

Viele Frauen fühlen sich im Alltag überfordert und denken zuallerletzt an ihr eigenes Wohlergehen. Mit der Kampagne möchte LILYSILK Frauen dazu ermutigen, mehr an sich selbst zu denken und ein besseres Leben zu führen - umhüllt von der weichsten, seidigsten und damit edelsten Seide.

„LILYSILK möchte Frauen dazu inspirieren, ein ausgefülltes Leben zu leben", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Unsere Mission ist es, Frauen zu stärken, und wir möchten sie mit dieser Kampagne dazu animieren, mehr an ihr eigenes Wohlergehen zu denken und das Leben in vollen Zügen zu genießen - Tag für Tag.

In diesem Jahr stellt LILYSILK das Konzept des „Galentine's Day" vor. Der Ausdruck setzt sich aus Gal (salopp für Girl) und Valentinstag zusammen und der Tag soll ein Anlass sein, weibliche Freundschaften zu feiern. Im Rahmen einer Sonderaktion kooperiert LILYSLK zu diesem Anlass mit der beliebten Beauty-Marke Benefit Cosmetics: Ein Gewinnspiel startet am 13. Februar und die glückliche Gewinnerin wird am 20. Februar bekannt gegeben. Die Verlosung findet auf den Instagram-Accounts von LILYSLK und Benefit Cosmetics (@benefitcosmeticsuk und @lilysilk) statt und Produkte von LILYSLK und Benefit Cosmetics im Wert von je £300 sind zu gewinnen. Bei der Verlosung können die Teilnehmer einige der glänzendsten, samtigsten und edelsten Produkte aus 100% Seide von LILYSILK gewinnen, darunter das Schick Besatz Seide Pyjama Set , den Seide Kissenbezug mit Stehsaum, die Ideale Seidenschlaf Augenmaske und ein 4er Pack Verschiedener Seide Haargummis Set .

Abgesehen von dieser Zusammenarbeit kündigt LILYSILK auch eine weitere Sonderaktion an. Ab sofort und bis zum 17. Februar erhalten Kunden, die ein Produkt kaufen, auf ihr zweites Produkt aus dem Bereich Bekleidung, Kissenbezüge und Schals einen Preisnachlass von 20 Prozent; daneben gibt es einen Preisnachlass von bis zu 40 Prozent auf Nachtwäsche.

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen dazu inspirieren möchte, ein besseres Leben und einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen, denn die Fürsorge füreinander und für den Planeten ist ihr Antrieb. Für weitere Informationen besuchen Sie www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk auf Instagram und @Lilysilk auf Facebook.

