„Olympia-Studio Spezial – Medaillen, Jubel, Emotionen“ und spektakuläre Anna-Gasser-Doku im ORF-Hauptabend

Am 16. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1: Gittler & Hausleitner u. a. mit Mayer, Karl, Hämmerle, Kindl & „Quarantäne-Opfer“ Schöffmann

Wien (OTS) - Die Olympischen Winterspiele Peking 2022, so viel lässt sich jetzt schon sagen, werden in die Sporthistorie eingehen: Nicht nur als eine der für das ÖOC erfolgreichsten Olympischen Winterspiele, sondern als Sportgroßereignis, in dem unglaubliche Geschichten geschrieben wurden – vom Ende des Olympia-Traumas für Vater und Tochter Stadlober, dem Olympiasieg für die „Familie Strolz“ in der alpinen Kombination, über das Geschwisterglück im Hause Puchner bis zu Benjamin Karl ältestem österreichischen Einzel-Olympiasieger. ORF 1 zeigt daher bereits am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, um 20.15 Uhr ein „Olympia-Studio Spezial“, in dem „Medaillen, Jubel, Emotionen“ im Mittelpunkt stehen. Durch die Sendung führen Mariella Gittler und Ernst Hausleitner.

Zu Gast sind die Olympiasieger Benjamin Karl und seine Frau Nina – die Tochter von Abfahrtslegende Werner Grissmann, Matthias Mayer, Alessandro Hämmerle, der zweifache Rodel-Medaillen-Gewinner Wolfgang Kindl und auch Snowboarderin Sabine Schöffmann, die Olympia 22 komplett in Corona-Quarantäne verbringen musste. Ein Wiedersehen gibt es dabei auch mit den denkwürdigsten Interviews und Stories vom Olympiageschehen.

Mariella Gittler: „Als Info-Journalistin kenne ich unsere Sportlerinnen und Sportler bisher nur als Fan aus dem Fernsehen. Ich freue mich daher sehr, einige unserer größten sportlichen Ausnahmetalente persönlich kennenzulernen, mehr über ihr Leben im Spitzensport und ihre Höhen und Tiefen zu erfahren. Außerdem freue ich mich ganz besonders, neben einer Sportmoderatoren-Legende wie Ernst Hausleitner zu moderieren.“

Ernst Hausleitner: „Uns geht es in dieser Sendung nicht um die Fragen, wo Hundertstelsekunden verloren oder gewonnen wurden, sondern vielmehr darum, wie unsere Sportlerinnen und Sportler diese coronabedingt höchst ungewöhnlichen Spiele erlebt haben – Extrembeispiel dafür ist Sabine Schöffmann, die in Dauer-Quarantäne bis zum Schluss bewundernswert positiv geblieben ist. Es darf aber auch emotional werden, bei Benjamin Karls Olympiasieg, das gebe ich zu, habe ich ein wenig mitgeweint.“

Nach dem „Olympia-Studio Spezial“ folgt in ORF 1 um 21.55 Uhr die Dokumentation „Anna Gasser – Der Funke in mir“. In der Nacht auf heute hat Anna Gasser Sportgeschichte geschrieben und holte mit der Premiere eines Cab Double Cork 1260, den sie erstmals in einem Bewerb zeigte, erneut Olympia-Gold. „The Spark Within“ – übersetzt „Der Funke in mir“ – dokumentiert den kometenhaften Aufstieg der Kärntnerin von einer jungen Turnerin zur zweifellos spektakulärsten Snowboarderin unserer Zeit. Danach, um 22.45 Uhr, steht ein weitere heimischer Sport-Hero im Rampenlicht. Die Doku „Wie Hermann Maier unsterblich wurde“ zeigt eine der unglaublichsten Geschichten, die der Sport im vergangenen Jahrhundert geschrieben hat – den Horror-Sturz von Hermann Maier bei den Olympischen Spielen in Nagano 1998 und seine anschließenden Goldmedaillen in Super-G und Riesentorlauf. Der Flachauer, der drei Jahre vor Nagano noch als Maurer und Skilehrer gearbeitet hat und nur nebenbei trainieren konnte, wurde auf einen Schlag weltberühmt und zumindest in Österreich „unsterblich“.

Am Freitag, dem 18. Februar, ist die ÖOC-Pressekonferenz angesetzt. ÖOC-Präsident Karl Stoss und ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel ziehen zwei Tage vor dem Ende der Olympischen Spiele Bilanz über Peking 2022. ORF SPORT + überträgt live um 9.30 Uhr.

