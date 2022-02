Sagartz: "Könnten 40 Prozent der Krebserkrankungen vermeiden"

Sagartz für mehr Ressourcen, Aufklärung und Eigenverantwortung, klar gegen Krebswarnbilder auf Weinflaschen - Anti-Krebs-Sonderausschuss verabschiedet Abschlussbericht

Straßburg (OTS) - Jedes Jahr erkranken im Schnitt 2,7 Millionen Menschen in Europa pro Jahr an Krebs, ungefähr 1,3 Millionen sterben daran. "Wir wollen gemeinsam gegen diese schwere und gefährliche Krankheit vorgehen und sie zurückdrängen. Dafür benötigen wir mehr Ressourcen für den Kampf gegen den Krebs, mehr Aufklärung der Bevölkerung und mehr Eigenverantwortung. Dabei müssen wir mit Maß und Ziel vorgehen. Ich bin daher klar gegen einschneidende Verbote oder überschießende Auflagen, wie zum Beispiel Krebswarnbilder auf Weinflaschen. So etwas hat auf einer Weinflasche nichts zu suchen", sagt Christian Sagartz, Vertreter der ÖVP im Sonderausschuss zur Bekämpfung von Krebs, der morgen, Mittwoch, seinen Abschlussbericht verabschiedet.

"Die Vorsorge ist ein wesentlicher Beitrag im Kampf gegen Krebs. Im Idealfall können 40 Prozent aller Krebserkrankungen vermieden werden, wenn wir sie rechtzeitig abfangen. Daher meine Bitte: Schaut auf euch, geht zur Vorsorge, denn die kann Leben retten", sagt Sagartz. "Wir wollen die Lebensqualität von Krebspatienten verbessern und ihnen ein möglichst gutes und langes Leben nach der Krebsbehandlung ermöglichen. Dafür brauchen wir verstärkt ein psychotherapeutisches Angebot gerade auch für die Zeit nach der Krebs-Therapie, mehr Unterstützungshilfen im Alltag auch für die Familien der Patienten und mehr Digitalisierung und Vernetzung, um die Behandlung von Krebspatienten jeweils entsprechend der besten und wirksamsten verfügbaren Methoden verbessern zu können." (Schluss)

