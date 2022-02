Kongress für Psychotherapie: KRAFTKINZ etabliert sich im internationalen Eventmanagement

Nach dem Erfolg der Events und Projekte wie das P19 Payment Festival und CEOs FOR FUTURE setzt der Kommunikations- und Strategieberater einen Fokus auf Groß-Events mit Mehrwert.

Wien (OTS) - Die European Association for Psychotherapy (EAP), der europäische Dachverband der Psychotherapeut:innen, veranstaltet im Rahmen seines 30-jährigen Bestehens einen Kongress am 12. und 13. März 2022. Das von KRAFTKINZ organisierte Event findet im Wiener Grand Hotel statt und wird per Livestream ausgestrahlt. Nach dem Motto „The Hope of Psychotherapy for our Endangered World“ setzt der Kongress einen Fokus auf die Bedeutung des Berufes der Psychotherapeut:innen in Krisenzeiten. „Seit Beginn der Pandemie sind viele Menschen mental enorm strapaziert. Dem Beruf der Psychotherapeut:innen kommt daher eine große Bedeutung zu. Wir sind dankbar, einen so wichtigen Kongress organisieren zu dürfen“, kommentiert Geschäftsführerin Birgit Kraft-Kinz.

Nach den jüngsten Erfolgen der P19 Events wie das Payment Festival und P19 Neujahrsevent sowie den Veranstaltungen und Projekten von CEOs FOR FUTURE bringt die Kommunikations- und Strategieberatungsagentur KRAFTKINZ ihre Expertise in das Eventmanagement ein. „Wir haben in diesem Bereich während der letzten Monate enormes Wissen generiert und haben starke Partner hinzugewonnen. Wir sind überzeugt, dass der persönliche Austausch nach zwei Jahren Pandemie und Isolation enorm wichtig ist. Kongresse bieten die einzigartige Möglichkeit des Austauschs und Zusammenkommens. Auch wenn die Zeiten anders sind: Über Events bleiben wir miteinander verbunden“, so Birgit Kraft-Kinz. „Wir möchten hier unsere langjährige Erfahrung einbringen.“

Über den EAP Kongress

Der europäische Verband der Psychotherapeut:innen (European Association for Psychotherapy, EAP) feiert am 12. und 13. März 2022 sein 30-jähriges Bestehen. Im Rahmen dieses Jubiläums veranstaltet der EAP einen Kongress, der sich an etablierte Psychotherapeut:innen sowie Psychotherapeut:innen in Ausbildung und unter Supervision richtet. Im Kontext der aktuellen Situation wird der Kongress offen für alle Interessierten per Livestream in übertragen. Er wird in englischer Sprache abgehalten und ins Deutsche, Französische und Russische gedolmetscht. Tickets sind ab sofort und bis zum 11. März buchbar unter www.eap-hope.at.

Über KRAFTKINZ

KRAFTKINZ ist der Strategieberater für Kommunikation, Marketing und Vertrieb und begeistert mit dem Return on Communication ROC. KRAFTKINZ hat sich auf die Identifikation von Treibern & Wirkungsketten von strategischer Kommunikation, Marketing & Vertrieb spezialisiert. Die Leistung von KRAFTKINZ ist betriebswirtschaftlich messbar. Zahlreiche nationale und internationale Kunden vertrauen KRAFTKINZ. Weitere Informationen: www.kraftkinz.com.

