ÖHV-Veit zu Lockerungsgipfel: Rasch zurück zur Normalität!

Nach 2 Covid-Jahren braucht die Branche rasch Klarheit über die neuen Regeln, der Städte- und Kongresstourismus Planungssicherheit für die MICE-Monate März, April und Mai.

Wien (OTS) - „Das wird ein Freudentag für Österreich“, kommentiert Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, die angekündigten langersehnten Lockerungen: „Das geht in Richtung Wiederauferstehung des Tourismus.“ Schon in den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass Österreicher:innen und internationale Gäste die Corona-Lage laufend neu bewerten: „Von den Ergebnissen der vergangenen Jahre wird die Wintersaison 2021/22 noch weit entfernt sein. Aber es geht aufwärts. Die Lust am Urlaub ist wieder da, die Gäste kommen zurück – wenn die Regierung es ihnen nicht zu schwer macht!“, bringt Veit es auf den Punkt.

Wetten auf Anpassung der Einreiseverordnung

„Mit dem deutlich milderen Verlauf und weniger Hospitalisierungen ist die Zeit reif für den Wegfall von Teilnehmerobergrenzen, 3G und Sperrstunden“, so Veit. Nach zwei Jahren Erfahrung mit Corona dürfe man rechtzeitig verbindliche Regeln erwarten, „und nicht erst wenig Stunden vor Inkrafttreten!“ Die Branche sei gespannt, wie praxisnah die Regeln diesmal ausfallen: „Es werden schon Wetten darauf abgeschlossen, ob die Vorschriften für Einreise, Hotelaufenthalt und Skilift wieder unterschiedlich ausfallen. Dabei gibt es keinen Grund mehr für 2G bei der Einreise oder am Skilift.“ Viele Länder Europas heben die Restriktionen schon komplett auf. Folge Österreich nicht rasch, ergebe sich daraus ein anhaltender Wettbewerbsnachteil.

Städte- und Kongresstourismus braucht dringend Lösung für MICE-Monate März, April, Mai!

Besonders trifft das den Städte- und Kongresstourismus: „Dieser arg krisengebeutelte Sektor verliert jeden Tag Aufträge, Gäste und Wertschöpfung im großen Stil“, bedauert Veit. Das Stadt- und Kongress-Segment brauche Planbarkeit, Vorlaufzeit und internationale Gäste mehr als andere, appelliert er an die Regierung: „Denken Sie an die vielen Tausend Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen, kommen Sie rasch zu einer praktikablen Lösung! Das dauert schon viel zu lang. Wir haben keine Zeit mehr.“ Die kommenden Monate seien für das MICE-Segment entscheidend: Meetings, Incentives, Conventions und Events haben im März, April und Mai Hochsaison: „Wir verlieren jeden Tag aufs Neue Kongresse an die internationale Konkurrenz. Was in diesen drei Monaten passiert, ist in Normaljahren um diese Zeit längst gebucht. Es gilt zu retten, was noch zu retten ist!“

