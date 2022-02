Bezirksmuseum 13: „Wie kommt der Senf in die Tube?“

Vortrag am Samstag, 19.2., Anmeldung per SMS: 0676/548 85 88

Wien (OTS/RK) - Der ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker Johannes Hradecky ist der Kurator der Schau „Mautner Markhof in Simmering“, die bis Ende Juli im Bezirksmuseum Simmering zu betrachten ist. Weil sich auf dem Hietzinger Friedhof die letzten Ruhestätten von Mitgliedern der Unternehmerfamilie Mautner Markhof befinden und einst auch Hietzinger Geschäftsleute im „Senf-Geschäft“ aktiv waren, hält Johannes Hradecky am Samstag, 19. Februar, ab 17.00 Uhr, im Festsaal des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) den ebenso unterhaltsamen wie auch lehrreichen Vortrag „Wie kommt der Senf in die Tube?“. Der Experte referiert über die Familiengeschichte der Mautner Markhofs, über deren Fabriken an mehreren Standorten, über die Unternehmenskultur, über Werbemaßnahmen sowie über die Vorgangsweise bei der industriellen Erzeugung von Senf und über die Abfüllung in Tuben und andere Behältnisse. Der Eintritt ist frei. Das freiwillig engagierte Museumsteam (Leiter: Ewald Königstein) bittet um Spenden. Organisator der Veranstaltung ist der Kultur-Verein „HIETZINGkultur“, der um Anmeldungen per SMS ersucht: Telefon 0676/548 85 88 (mit Angaben: Name und Kennwort „Senf“).

Infos zum Museum via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at

Die Zuhörerschaft muss die aktuellen Corona-Bestimmungen befolgen. Johannes Hradecky unternimmt mit den Besucherinnen und Besuchern eine „Kulinarische Betrachtung“ rund um die Herstellung von Senf in Fabriken, über spezielle Rezepturen und über gängige Arten des beliebten Würzmittels. Der Vortragende blickt zurück auf die unternehmerischen Leistungen der so genannten „Senf-Barone“ und beschreibt Abläufe bei der Verpackung von Senf. Infos zum Bezirksmuseum Hietzing: Telefon 877 76 88 (Mittwoch/Samstag: Nachmittag) bzw. E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at. Details über die Sonder-Ausstellung „Mautner Markhof in Simmering“ im Bezirksmuseum Simmering veröffentlicht die dortige Museumsmannschaft im Internet: www.bezirksmuseum.at.

