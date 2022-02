Schönbrunn Group: Jahresrückblick 2021 und -vorschau 2022

Leichte Steigerungstendenzen bei den Besucher:innen-Zahlen

Wien (OTS) - Die Schönbrunn Group als imperialer Gastgeber startet an allen Standorten in Wien und Niederösterreich – Schloss Schönbrunn, Möbelmuseum Wien, Sisi Museum und Schloss Hof – mit einem umfangreichen Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm in das Jahr 2022. Neben Beliebtem und Altbewährtem warten auf Erwachsene und Kinder neue Angebote und Formate, analog wie digital. Außerdem feiert die Schönbrunn Group ihr 30-jähriges Firmenjubiläum und setzt als Kulturtourismusleitbetrieb wie bereits in der Vergangenheit und Gegenwart auch in Zukunft auf Kultur auf höchstem Niveau, Verantwortung und starke Partnerschaften für den gemeinsamen Erfolg.

JAHRESRÜCKBLICK 2021

Die Standorte der Schönbrunn Group sind bekannte Kulturtourismusdestinationen sowie beliebte Freizeitziele und Naherholungsgebiete bei internationalen wie nationalen und lokalen Gästen. 2021 unterhielten sie die Besucher:innen wieder mit einem vielfältigen Angebot. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie waren vergleichsweise niedrige Besucher:innen-Zahlen zu verzeichnen, jedoch konnte ein Steigerung zum Vorjahr erreicht werden. Insgesamt wurden 2021 an allen Standorten rund 1.133.500 Gäste gezählt. Das entspricht einem Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit ungefähr 937.000 Besucher:innen. Pandemiebedingt blieben die Standorte der Schönbrunn Group in Wien und Niederösterreich etwa drei Monate geschlossen. Rund 9.000.000 € wurden in Restaurierungsprojekte investiert.

Das Schloss Schönbrunn inklusive Angebote am Areal (z. B. ausgewählte Gartenattraktionen) verzeichnete 2021 zirka 829.000 Eintritte. Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg besuchten rund 160.500, das Möbelmuseum Wien ungefähr 12.500 und Schloss Hof zirka 131.500 Gäste. Ein Großteil der Besucher:innen kam 2021 aus Österreich. Besonders stark vertreten waren zudem Deutschland, Frankreich und Italien, gefolgt von den USA, Spanien, Slowakei, Schweiz, den Niederlanden sowie Ungarn und Tschechien.

Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, betont als Eigentümervertreterin.: „Die Angebote der Schönbrunn Group begeistern die Menschen weltweit, 2021 vor allem die nationalen Gäste sowie die Nahmärkte. Weiters durfte Schloss Schönbrunn auch als Covid-19-Teststraße dienen und hat somit gerne einen Beitrag zur Achtsamkeit in der Pandemie beigesteuert. Darüber hinaus wurden Restaurierungs- und Zukunftsprojekte vorangetrieben, sodass die Schönbrunn Group mehr denn je als Kulturleitbetrieb positioniert und ein wichtiger Impulsgeber für Wirtschaft und Innovationen ist.“

Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group: „Pandemiebedingt konnte natürlich nicht an das Rekordjahr 2019 anknüpft werden, jedoch sind wir zuversichtlich, dass Entspannungstendenzen einsetzen. Trotz der Herausforderungen haben wir ganz bewusst auf die Zukunft gesetzt, maßvoll die selbst erwirtschaften Mittel investiert und den Fokus auf traditionelle sowie innovative Angebote gelegt. Besonders wichtig war uns, dass wir alle Arbeitsplätze in der Krise erhalten konnten. Wir sind überzeugt, in Zukunft wieder vermehrt Gäste aus aller Welt an unseren Standorten begrüßen zu dürfen, ebenso wie Besucher:innen aus Österreich, insbesondere Wien, da die Schönbrunn-Group-Standorte ein einzigartiges imperiales Erlebnis bieten.“

2021 wurden wieder Bau- und Restaurierungsarbeiten umgesetzt. In Schönbrunn wurde die umfangreiche Restaurierung des „Salon der Kaiserin“ abgeschlossen. Sämtliche Brunnenanlagen in Schönbrunn sind generalsaniert und unterliegen einem Wartungs- und Instandhaltungsprogramm. Instandsetzungen und Erhaltungsarbeiten an Freitreppen, Balustraden, Vasen, Skulpturen, Einfriedungen erfolgten laufend. Die Generalsanierung der Fassaden ist fast abgeschlossen. In den Kaiserappartements im Sisi Museum in der Wiener Hofburg wurde das „Wohn- und Schlafzimmer“ Elisabeths fertig restauriert und das Projekt zur nachhaltigen Kühlung des Sisi Museum mit Kaiserappartements mit der historischen Ausstattung erfolgreich beendet. Im Rahmen dieses Projekts wurden die Außenflügel der Außenfenster in Richtung Innerer Burghof auf der Außenseite beschattet, um langfristig für ein verbessertes Raumklima zu sorgen. Auf Schloss Hof unterliegen die Fassaden inklusive Türen und Fenster sowie Dächer einem fortlaufenden Wartungs- und Instandhaltungsprogramm.

Digital Experience

Neben dem Besuch der Originalschauplätze wurde der Fokus auch auf digitale Kulturvermittlungsformate und digitale Angebote gelegt. Mit dem eMuseum sind seit 2021 die historisch-authentischen Räume, deren historische Ausstattung wie auch die umfangreichen und kulturhistorisch wertvollen Sammlungsbestände der Schönbrunn Group digital zugänglich und können virtuell erkundet werden. Im Zuge der digitalen Offensive „Schönbrunn Digital Experience“, die auch 2022 fortgesetzt wird, wurde außerdem die kostenlose Schönbrunn-App um den Tiergarten Schönbrunn erweitert. Die App ergänzt das neue Besucher:innen-Leitsystem, das für das gesamte Schönbrunn-Areal 2021 umgesetzt wurde. Rund 80 Elemente – von Stehlen bis hin zu Säulen, sowohl fix montiert als auch mobil und teils digital – sorgen für eine schnelle Orientierung der Gäste und eine zielgerechte Steuerung und erlebnisorientierte Lenkung am Areal mit seinem vielfältigen Angebot, welches 2021 um ein weiteres gastronomisches Angebot ergänzt wurde.

Heuriger Schönbrunn – Fulminante Events – Teststraße Schönbrunn

Seit Herbst 2021 greift das UNESCO-Weltkulturerbe Schönbrunn mit der Vinothek bzw. dem Heurigen „Joseph II.“ die Schönbrunner Weintradition auf und lädt zu herrlichen Wiener Heurigenschmankerln und vielfältigen Wiener Weinen. Internationale, nationale und Wiener Genussliebhaber:innen können so inmitten einer der beliebtesten Kulturstätten der Welt ein herzhaftes Stück Wiener Heurigenkultur genießen.

Schloss Schönbrunn und Schloss Hof begeisterten außerdem mit hochkarätigen Events vor imperialer Kulisse und boten Höhepunkte des Kultursommers 2021. Von elektronischen Klängen in Schloss Schönbrunn bis hin zu einer einzigartigen Show aus Musik, Wasser, Feuer, Licht, Sound und Artistik auf Schloss Hof. Die Standorte der Schönbrunn Group waren zudem gefragte Locations für Hochzeiten, Privatfeiern und Firmenevents, ebenso für nationale und internationale Filmproduktionen.

Weiters durfte Schönbrunn in einer Zwischennutzung der Orangerie Schönbrunn (Walk-In) und des Arrival Center Schönbrunn (Drive-In) im Zuge der Covid-19-Situation auch für die Bevölkerung als Teststraße dienen und hoffentlich damit auch seinen Beitrag zur Achtsamkeit in der Pandemie leisten.

Programmschwerpunkt: Auf Kaiserin Elisabeths Spuren

Inhaltlich überzeugten 2021 neben dem qualitätsvollen Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm auch die Sonderausstellungen. Ein Schwerpunkt wurde dabei auf Kaiserin Elisabeth gelegt. Ob in Film, Fernsehen, auf der Bühne oder in der Literatur – Sisi ist allgegenwärtig und zu einem Star avanciert. Bis heute zieht das Leben und Wirken Kaiserin Elisabeths mit all seinen Höhen und Tiefen Menschen weltweit in seinen Bann. An den Originalschauplätzen der Schönbrunn Group lernen Sisi-Fans aus Nah und Fern anhand einer Fülle an persönlichen und authentischen Gegenständen die Monarchin abseits gängiger Klischees und Mythen kennen und bekommen ein lebensnahes Bild gezeigt. Im Sisi Museum in der Wiener Hofburg begeisterten 2021 insbesondere die Sonderführungen zu Kaiserin Elisabeth und im Möbelmuseum Wien die Spezialtour „Sissi im Film“. Auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden ging die Ausstellung zu Kaiserin Elisabeth aufgrund ihres großen Erfolges in die Verlängerung und soll dann auch international auf Reisen gehen.

Design damals und heute – Lebensrealitäten im Design

Im Möbelmuseum Wien beeindruckten die Design-Ausstellungen „Von Arts and Crafts zum Bauhaus“, „LOOS: Design & Redesign“, „Verflochten – Möbeldesign & Geflecht“ und „Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs“. Die Schau „Home Stories“ läuft noch bis 29. Mai 2022 und zeigt gerade in der aktuellen Zeit, wie sich Wohnen den Gegebenheiten anpasst.

JAHRESVORSCHAU 2022

2022 werden rund 12.452.000 € in das kulturelle Erbe investiert. Geplant sind wieder umfangreiche Restaurierungs- und Bauarbeiten, um die historischen Standorte authentisch zu bewahren und den Gästen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. In Schönbrunn werden in der Beletage der „Salon der Erzherzoginnen Porträts“, bekannt auch als „Kinderzimmer“, und das „Frühstückskabinett“ restauriert. Im Sisi Museum in der Wiener Hofburg steht die Restaurierung der „Trabantenstube“ an. Des Weiteren wird ein Fokus auf die Erweiterung der Kaiserin-Elisabeth-Sammlung gelegt und die digitale Offensive „Schönbrunn Digital Experience“ weiter vorangetrieben.

Programmschwerpunkt: Die Habsburger bitten zu Tisch

Auch 2022 wartet an den Standorten der Schönbrunn Group wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Gäste. Zu den Ausstellungshighlights zählt „Kaiserliche Tafelschätze“ auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Zu sehen sind die schönsten Stücke aus den Beständen der ehemaligen kaiserlichen Hofsilber- und Tafelkammer in der Wiener Hofburg. Edle Kunstwerke aus Silber, Porzellan und Glas veranschaulichen auf eindrucksvolle Weise die funkelnde Welt der höfischen Tafelkultur vom Barock bis zum Historismus. Die Schau wirft auch einen Blick in die Hofküchen. Es werden die vielfältigen Aufgaben der Hofwirtschaft und der unglaubliche Aufwand, der hinter der opulenten zeremoniellen Hofhaltung stand, gezeigt. Die Ausstellung läuft vom 19. März bis 1. November 2022.

Design und Tischkultur

Im Möbelmuseum Wien startet am 28. September 2022 die Ausstellung „Schöner Essen. Amboss Design & Tischkultur 1950–1970“, welche vor dem atmosphärischen Hintergrund der Ess-, Alltags- und Wohnkultur der 1950er bis 1970er Jahre die Geschichte des österreichischen Besteckerzeugers Neuzeughammer Ambosswerk im Steyrtal erzählt. Das Unternehmen entwickelte sich ab 1950 vom handwerklich geprägten Messer- und Stahlwarenerzeuger hin zum industriellen Produzenten von modernen Bestecken aus rostfreiem Stahl. Designer wie Carl Auböck, Helmut Alder oder János Megyik entwarfen für die Firma Amboss formschöne Produkte für den modernen Haushalt, die mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet wurden. Die Schau läuft bis 16. April 2023. Bis 29. Mai 2022 zeigt das Möbelmuseum noch die Ausstellung „Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs“ des Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Die Schau führt die Besucher:innen auf eine Reise in die Vergangenheit und zeigt, wie sich gesellschaftliche, politische und technische Veränderungen der letzten 100 Jahre in unserem Wohnumfeld widerspiegeln.

Events der Superlative bis hin zu Events für die ganze Familie

In Schloss Schönbrunn erwartet die Gäste erneut ein Konzertsommer der Superlative. Neben dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker begeistern die konzertante Aufführung des erfolgreichen Elisabeth-Musicals und Rainhard Fendrich, der mit großem Symphonie-Orchester seine größten Hits performen wird. Ein einmaliges Konzerterlebnis vor der beeindruckenden imperialen Kulisse des Schloss Schönbrunn ist garantiert.

Wieder am Start ist 2022 auch der kunterbunte Veranstaltungsreigen auf Schloss Hof. Für reichlich Abwechslung sorgen der Ostermarkt, das Frühlingsfest, der Große Ferienspaß, das Kunst- und Handwerksfest, das Drachensteigfest, der Weihnachtsmarkt und viele weitere saisonale Events für die ganze Familie.

Außerdem gibt es neben dem bewährten und beliebten Führungsprogramm für Groß und Klein neue Spezial- und Sonderführungen, im Sisi Museum etwa das Führungsformat „Lege mich Eurer Majestät zu Füßen“. Insbesondere das Kindermuseum Schloss Schönbrunn, das 2022 seinen 20. Geburtstag feiert, wartet mit Überraschungen auf. Höhepunkt des Kinderprogramms ist die große Geburtstagssause am 17. und 18. September 2022.

Nähere Informationen und Reservierung sowie aktuelle Öffnungszeiten und Covid-19-Sicherheitsbestimmungen unter www.schoenbrunn.at, www.kindermuseumschoenbrunn.at,

www.moebelmuseumwien.at, www.sisimuseum-hofburg.at und www.schlosshof.at

Weiterführende Informationen und ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter www.schoenbrunn-group.com/presse. Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.

Die Schönbrunn Group vereint unter ihrem Dach die meistbesuchten Attraktionen und Angebote des imperialen Erbes Österreichs: das Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer in der Wiener Hofburg sowie Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Die Schönbrunn Group ist mit der Erhaltung und Revitalisierung der anvertrauten Kulturgüter sowie der Gestaltung neuer Kulturvermittlungsformate und Entwicklung neuer Geschäftsfelder betraut. Die dafür notwendigen Mittel werden zur Gänze aus selbst erwirtschafteten Erlösen aufgebracht. Zentrale Aufgabe und Passion sind, die Menschen für das imperiale Erbe und die Welt der Habsburger zu begeistern, ob direkt vor Ort an den Standorten der Schönbrunn Group oder begleitend über das digitale Angebot. Die Standorte der Schönbrunn Group sind führende Tourismusdestinationen sowie beliebte Freizeitziele und Naherholungsgebiete.

