„Extreme“ beim „Bergdoktor“ am 16. Februar in ORF 2

ORF-Premiere für neue Folge des ORF/ZDF-Serienhits mit Hans Sigl um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - „Extreme“ warten auf den „Bergdoktor“, wenn am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, um 20.15 Uhr eine neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie auf dem Programm von ORF 2 steht. Dr. Martin Gruber bekommt es in seiner Praxis mit einem waghalsigen Kletterprofi zu tun und am Gruberhof wachsen nach der Schließung der Abfüllanlage die Existenzsorgen. An der Seite von Hans Sigl spielen in weiteren Rollen wieder Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Ines Lutz, Natalie O’Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Simone Hanselmann und Andrea Gerhard. In Episodenrollen sind u. a. Claudia Wenzel, Katrin Heß und Austro-Mimin Christina Scherrer zu sehen. Regisseur Florian Kern setzte die Folge vor der Kulisse der Tiroler Bergwelt nach einem Drehbuch von Philipp Roth in Szene.

„Der Bergdoktor – Extreme“ am 16. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2

Am Gruberhof liegen die Nerven blank. Franziskas Mutter (Claudia Wenzel) hat ihre Drohung tatsächlich wahr gemacht und die Abfüllanlage geschlossen. Anne (Ines Lutz) kann gut verstehen, dass sich Martin (Hans Sigl) nicht erpressen lassen will. Schließlich geht es um das Sorgerecht für sein Kind. Doch sie hat auch Existenzangst. Beruflich wird Martin von einer jungen Frau Nima (Katrin Heß) aufgesucht, die am riskanten Lebensstil ihres Freundes verzweifelt. Er klettert solo und ohne Seilsicherung. Martin soll ihr ein starkes Beruhigungsmittel verschreiben.

Wer nicht genug vom smarten „Bergdoktor“ bekommen kann, findet die ersten 13 Staffeln zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at).

