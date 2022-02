Grüne Wien/Otero, Molitor-Ruckenbauer: Baum-Riesen im Arne Karlsson Park bedroht

Wien (OTS) - Die Bewohner:innen am Alsergrund machen sich große Sorgen um die alten Baum-Riesen im Arne Karlsson-Park im Herzen des Bezirks. Am dicht verbauten Alsergrund ist der Arne-Karlsson-Park die grüne Mitte und Grün- und Erholungsoase für viele Alsergrunder:innen. Besonders Familien, die den Park täglich nützen, quält der Gedanke, dass die Bäume der U-Bahn-Baustelle zum Opfer fallen könnten.

„Was passiert mit den Bäumen im Arne-Karlsson-Park? Genug mit Planungen hinter verschlossenen Türen. Die Menschen am Alsergrund wollen wissen, welche Bäume im Park durch den U-Bahn-Bau gefährdet sind und wie sie bestmöglich geschützt werden können“, so die stellvertretende Bezirksvorsteherin am Alsergrund, Josefa Molitor-Ruckenbauer.

Die Grünen Alsergrund haben mit den Menschen gesprochen, ihre Sorgen und Befürchtungen gesammelt und übergeben rund 700 Unterschriften von Anrainer:innen an die Bezirksvorsteherin: „Es ist höchste Zeit, dass die Planungen auf dem Tisch landen und die Bezirksbewohner:innen umfassend informiert werden! Denn bisher blieben unsere Anfragen in der Bezirksvorstehung unbeantwortet. Nun muss Schluss sein mit den Vertröstungen, dass die Baustelle erst 2026 losgeht. Die Planungen für so ein großes Projekt sind längst im Gange. Daher fordern wir die Bezirksvorsteherin auf, die Bevölkerung lückenlos über das Projekt zu informieren“, so Molitor-Ruckenbauer.

„In Wien ziehen Bäume leider immer den Kürzeren. Vor allem bei Bauvorhaben wird der Baumschutz nicht genügend berücksichtigt. Ersatzpflanzungen werden oft nicht weiterverfolgt, und man kann man sich auch von ihnen sehr günstig „freikaufen“. In Zeiten der Klimakrise muss der Baumschutz jedoch zur Priorität werden, da jeder Baum in Wien zur Lebensqualität der Menschen beiträgt. Das Ziel muss sein, so viel Bäume wie möglich zu erhalten und nur selten Bäume zu fällen und Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Derzeit ist das leider die Regel und nicht die Ausnahme“, so Umweltsprecherin Huem Otero Garcia.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at