"Bester Gesamteindruck": Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien gewinnt Banken-Servicetest

Tolle Auszeichnung für das Servicecenter der RLB NÖ-Wien: Im Rahmen einer Studie unter Österreichs größten Banken wurden die Mitarbeiter der Raiffeisen Beratung.direkt am besten bewertet.

Wien (OTS) - "Das Persönliche und die Servicequalität stehen für uns an oberster Stelle. Wir verfolgen das klare Ziel, ein optimales Kundenerlebnis zu bieten und wie das Ergebnis der aktuellen Studie zeigt, heben wir uns damit vom Mitbewerb ab", betont Martin Hauer, Vorstand Retail- und Verbundservices der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. "Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Raiffeisen Beratung.direkt zu ihrer Arbeit gratulieren. Sie bieten der Stadtbank in Wien und den Raiffeisenbanken in Niederösterreich eine ausgezeichnete Kontaktstelle."

Ende 2021 stellten die Marktforschungsexperten von Telemark Marketing die heimische Finanzdienstleistungsbranche auf den Prüfstand. Getestet wurde die Servicequalität von acht Banken mit Blick auf Anfragen von Neu- und Bestandskunden – mit großem Erfolg für die Raiffeisen Beratung.direkt: So konnte sich das Tochterunternehmen der RLB NÖ-Wien im Vergleich zu 2020 nicht bloß verbessern, sondern hinterließ bei subjektiven Faktoren wie Freundlichkeit, Kompetenz, Verständnis und der Qualität des Zuhörens sogar "den besten Gesamteindruck".

Dienstleistungsqualität auf höchstem Niveau

"Mein Dank geht an das ganze Team. Wir können stolz auf die erhobenen Erkenntnisse sein – sie sind für uns eine schöne Bestätigung", so Verena Kolm, Geschäftsführerin der Raiffeisen Beratung.direkt: "Wir verbinden Top-Beratung mit modernsten Kommunikationskanälen und garantieren Dienstleistungsqualität auf höchstem Niveau. Selbst in den schwierigen Zeiten von COVID-19 können wir eine 100-prozentige Erreichbarkeit gewährleisten und stellen stets die Ansprüche unserer Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt des Handelns."

Die Raiffeisen Beratung.direkt erzielte unter anderem bei der Wartezeit der verdeckten Tester (gemeinsam mit der Erste Bank) das beste Ergebnis und zählt auch bei der Vorgehensweise zu den Best-Practice-Beispielen, wo der Fokus auf einer hohen Enderledigung und Entlastung des stationären Vertriebs liegt.

Digital und persönlich macht den Unterschied

"Der Schlüssel zum Erfolg ist für uns die konsequente Umsetzung der Omnikanal-Strategie. Kundinnen und Kunden sollen selbst entscheiden, über welchen Kanal – ob vor Ort in den Filialen oder per E-Mail und Telefon im Servicecenter der Raiffeisen Beratung.direkt – sie uns kontaktieren und überall die beste Betreuung sowie im Idealfall die Erledigung ihres Anliegens erhalten. Die hohe Enderledigungsquote schätzen unsere mittlerweile 100 Mandanten, die wir in der Raiffeisen Beratung.direkt betreuen. Dazu gehören neben den niederösterreichischen Raiffeisenbanken und der Raiffeisen Bank International, auch Raiffeisenbanken in Salzburg, Burgenland, Vorarlberg und jetzt neu in der Steiermark. Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Kompetenz sichern unsere Qualitätsführerschaft", erklärt Patricia Kasandziev, Bereichsleiterin Digitalisierung, Produkte und Prozesse der RLB NÖ-Wien.

Schon 2020 wurde die Raiffeisen Beratung.direkt in Las Vegas im Rahmen der international renommierten Stevie® Awards als einziges österreichisches Unternehmen mit Bronze in der Kategorie "Kundenservice-Team des Jahres der Finanzdienstleistungsbranche" prämiert.

Hauer: "Wir verfügen über großes Know-how unter dem Raiffeisen-Dach und nutzen dieses im Sinne unserer Kundinnen und Kunden. Heutzutage muss eine Bank die Wahlmöglichkeit bieten, durch welche Tür man in sein finanzielles Zuhause kommt. Bei uns ist das digital und persönlich möglich – und damit sind wir auf dem richtigen Weg."

