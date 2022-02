Das sind die neuen „Starmaniacs“

28 Kandidatinnen und Kandidaten singen in ORF 1 in zwei „Starmania 22“-Qualifkationsshows um den Einzug in die Finalrunden

Wien (OTS) - Frische Talente auf der größten Bühne Österreichs: Die neuen „Starmaniacs“ sind bereit für den Start der spannenden neuen Staffel des TV-Events ab 4. März 2022, live um 20.15 Uhr in ORF 1. Insgesamt 28 Kandidatinnen und Kandidaten hoffen darauf, die Nachfolge von „Starmania“-Vorjahressiegerin Anna Buchegger antreten zu können und der „Star des Jahres“ zu werden. In den ersten beiden Sendungen – den Qualifikationsshows – stellen je 14 „Starmaniacs“ ihr Können unter Beweis und sorgen mit stimmgewaltigen Performances für beste Unterhaltung – emotionale Fernsehmomente inklusive! Auch die Besetzung der Jury verspricht Spannung auf dem Bildschirm:

Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli bewerten die Auftritte gemeinsam mit einer wöchentlich wechselnden Größe aus der österreichischen Musikszene. Darunter: Marco Wanda, dessen Band Wanda zu den beliebtesten Acts des Landes zählt, Chartstürmer Lemo, Senkrechtstarterin Melissa Naschenweng und Popmusikerin Tina Naderer – die weiteren Gastjurorinnen und -juroren sorgen im Laufe der Staffel für den oder anderen Überraschungsmoment. Die Jury entscheidet schon ab der ersten Folge gemeinsam mit dem Publikum, wer die heiß begehrten Tickets für die Finalrunden erhält. Durch „Starmania 22“ führt Arabella Kiesbauer. Sie wird von Ö3-Star Philipp Hansa unterstützt, der die Shows kommentiert und Infos über die „Starmaniacs“ liefert.

Im Vorfeld werden alle 28 Kandidatinnen und Kandidaten in „Hallo Österreich“ präsentiert – ab Freitag, dem 18. Februar, bis zum Start der ORF-Castingshow täglich um 20.03 Uhr in ORF 1. Moderator Philipp Maschl stellt in jeder Sendung zwei „Starmaniacs“ vor. Und die Doku „20 Jahre Starmania“ blickt am Freitag, dem 25. Februar, um 21.15 Uhr in ORF 1 zurück auf die unterhaltsame und erfolgreiche Geschichte der ORF-Castingshow. Mit dabei sind u. a. Christina Stürmer und Tom Neuwirth, die gezeigt haben, dass „Starmania“ der Startschuss zu einer erfolgreichen Karriere sein kann, auch wenn man nicht gewinnt – und natürlich die „Mama aller Starmaniacs“ Moderatorin Arabella Kiesbauer.

Diese 14 Kandidatinnen und Kandidaten gehen in der ersten Qualifikationsrunde am 4. März an den Start:

Khira Ayers: Die 19-Jährige aus Wien ist Schülerin: „Ich freue mich darauf, bei ‚Starmania‘ auf der Bühne zu stehen, weil ich das schon viel zu lange nicht mehr gemacht habe – man fühlt sich dabei richtig frei. Ich weiß, dass ich immer Musik machen werde. Sie war mir schon immer wichtig und macht mich glücklich. Pop- und Indie-Musik finde ich besonders cool, aber es macht einfach Spaß, Dinge auszuprobieren.“

Josef Baumgartner: Der 19-jährige Grundwehrdiener kommt aus Obdach in der Steiermark: „Ein bisschen Bühnenerfahrung habe ich schon, ich bin sechs Jahre lang in die Musical Akademie Murtal gegangen und habe neben den Schulauftritten auch schon auf Hochzeiten und Geburtstagsfeiern gesungen. Mein Traum war schon immer die Musik, seit ich klein war, und ich freue mich Vollgas, dass ich jetzt dabei bin.“

Hannah Ehgartner: Die 17-jährige Schülerin kommt aus Hof bei Salzburg: „Ich habe früher oft den ‚Kiddy Contest‘ geschaut und wollte dort immer gerne mitmachen. Ich kann mir daher noch gar nicht vorstellen, bald auf der großen Bühne zu stehen. Ich möchte bei ‚Starmania‘ gerne Bühnenerfahrung sammeln und aus mir herauskommen, weil ich schüchtern bin. Bei ‚Starmania‘ würde ich gerne mehrere Seiten von mir zeigen. Ich habe bisher immer auf Englisch gesungen, daher fände ich es cool, auf Deutsch zu singen, auch wenn es eine große Überwindung ist.“

Daniel Fink: Der 26-jährige Tiroler ist Pfleger und Musiker: „Ich mache bei ‚Starmania‘ mit, weil ich das Publikum mit meiner Stimme berühren will. Ich realisiere noch nicht so ganz, dass ich dabei bin. In der Schule habe ich festgestellt, dass Singen für mich sehr wichtig ist. Manche machen Yoga, ich mache Musik – da kann ich richtig abschalten. Mit einer Coverband bin ich circa zwei Jahre lang durch Österreich, Deutschland und die Schweiz gereist. Bei 60 bis 70 Auftritten pro Jahr habe ich schon viele Bühnenkilometer sammeln dürfen.“

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich: „Durch meine Teilnahme an ‚Starmania‘ möchte ich eigene Zweifel überwinden und den Sprung ins kalte Wasser wagen. Ich bin seit sechs Jahren als Musiker tätig und etwa bei Hochzeiten oder Bällen aufgetreten. Musik und Medizin liebe ich gleichermaßen und ich wünsche mir, dass beides klappt – ein singender Mediziner sozusagen.“

Philip Handzel: Der 21-jährige Wiener ist Lehramtsstudent für die Primarstufe: „Ich mache bei ‚Starmania‘ mit, weil ich den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben möchte, mir ein bisschen in die Seele zu schauen – ich will die Leute mit meinem Gesang viel fühlen lassen. Dass ich dabei bin, ist aufregend. Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, etwas von mir zeigen zu können.“

Nadja Inzko: Die 26-jährige Sozialpädagogin kommt aus Klagenfurt: „Es ist sehr aufregend, dass ich bei ‚Starmania‘ dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt, was noch auf mich zukommt und freue mich auf das Vocal Coaching – mal sehen, was ich lernen und für mich mitnehmen kann. Ich singe viele ruhige und gefühlvolle Lieder, möchte mich bei ‚Starmania‘ aber ausprobieren.“

Stella Kranner: Die 23-jährige Wienerin war bei den Wiener Sängerknaben, hat Populargesang studiert und macht derzeit das Lehramtsstudium für die Primarstufe: „Ich verdiene mein Geld schon mit Konzerten und bin sehr dankbar dafür. Ich will viele Leute erreichen, sie berühren und in gute Laune versetzen. ‚Starmania‘ habe ich als Kind schon immer geschaut und zu Hause mit meinen Cousinen und meiner Oma Plakate mit den Namen der Kandidatinnen und Kandidaten gebastelt. Das war immer das Happening der Woche! Ich freue mich wirklich darüber, dass die Show zurück ist und mich meine Großeltern im Fernsehen sehen werden.“

Maria-Luise Leitner: Die 17-jährige Schülerin lebt in St. Georgen in der Steiermark: „Ich kann es noch gar nicht realisieren, dass ich bei ‚Starmania‘ dabei bin, aber es ist wirklich cool. Ich freu mich auf die Zeit mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Ich singe, seit ich ganz klein bin und habe mich bei jedem Fest auf den Tisch gestellt und den Leuten etwas vorgesungen.“

Lukas Meusburger: Der 20-jährige Student kommt aus Bizau in Vorarlberg: „Meine Freunde haben mich in der Uni-Cafeteria darauf aufmerksam gemacht, dass ‚Starmania‘ Kandidaten castet. Ich habe mich direkt dort angemeldet. Das Gefühl dabei zu sein, ist überwältigend. Ich träume davon, mit der Musik erfolgreich zu werden, und mit ‚Starmania‘ komme ich diesem Ziel bestimmt einen Schritt näher. Ich singe schon immer – meine Eltern haben mich sehr musikalisch erzogen.“

Marco Spiegl: Der 23-jährige Tiroler aus Oberperfuss ist Musiker:

„Ich habe schon als Kind ‚Starmania‘ geschaut und es ist eine große Ehre für mich, dass ich dabei sein darf und so weit gekommen bin. Seit fünf Jahren bin ich hauptberuflich Sänger und habe schon bei den Skirennen in Kitzbühel und St. Moritz und beim Oktoberfest in China gespielt. Ich liebe Volks- und Schlagermusik, probiere aber alles aus.“

Katharina Stiedl: Die 28-jährige Event-Sängerin lebt in Maria Enzersdorf in Niederösterreich: „Es ist sehr aufregend für mich, bei ‚Starmania‘ dabei zu sein. Zuerst wollte ich es nach dem Motto ‚Why not?‘ einfach mal probieren – aber jetzt bin ich hier, um so weit wie möglich zu kommen. Konkurrenzdenken liegt mir gar nicht – ich gönne jedem alles. Ich will zeigen, was ich kann, eine gute Zeit haben und glücklich sein.“

Samira Lea Summer: Die 21-Jährige studiert das Fach „Music Technology Specialist“ in Wien: „Ich möchte die Menschen bei ‚Starmania‘ mit meiner Stimme berühren und freue mich auf das Feedback der Profis. Durch meine Teilnahme an ‚The Voice Kids‘ und ‚DSDS‘ sowie meine Arbeit im Live-Entertainment in einem Clubhotel konnte ich schon ein bisschen Bühnenerfahrung sammeln. Ich hoffe, dass sich unter den Kandidatinnen und Kandidaten Freundschaften entwickeln und man sich gegenseitig pusht.“

Valentina Thoms: Die 15-jährige Schülerin lebt in Altmünster am Traunsee: „Ich wollte schon lange auf einer großen Bühne stehen und mit meiner Stimme Eindruck hinterlassen – ich liebe die Bühne sehr. Dass das durch ‚Starmania‘ in Erfüllung gegangen ist, freut mich. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich dabei bin – es ist ein tolles Gefühl. Ich freue mich besonders auf die Auftritte und die Zeit in Wien.“

Diese 14 Kandidatinnen und Kandidaten gehen in der zweiten Qualifikationsshow am 11. März ins Rennen:

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol: „Bei ‚Starmania‘ dabei zu sein, fühlt sich wie ein Abenteuer an. Ich freue mich auf das Singen und darauf, neue Leute kennenzulernen. Ich habe schon als Kind gemeinsam mit meiner Mama und meinen drei Geschwistern musiziert. Bei Auftritten spiele ich auch eigene Songs, denn ich liebe es, Lieder zu schreiben.“

Julia Maria Ebner: Die 23-jährige Hotel- und Gastgewerbeassistentin lebt in Feffernitz in Kärnten: „Ich habe mich entschlossen, bei ‚Starmania‘ mitzumachen, weil ich für die Musik und mit der Musik lebe. Ich möchte auch ein Statement setzen, dass andere Leute sich trauen sollten, aus ihrer Komfortzone auszubrechen, um zu tun, was sie wollen. Wir sind alle schon Gewinner, weil wir auf dieser Bühne stehen und singen dürfen.“

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ: „Ich habe lange überlegt, ob ich mich traue, bei ‚Starmania‘ mitzumachen – am Ende war mein Chef ausschlaggebend. Ich war früher bei den Sängerknaben und habe in den vergangenen Jahren schon einige Konzerte gegeben. Musikalisch mag ich alles Mögliche: Von Rock über Pop bis hin zu Klassik – ich möchte alles ein bisschen ausprobieren, aber am liebsten singe ich Queen.“

Daniel Frkat ist 22 Jahre alt und studiert in Wien Englisch und Spanisch auf Lehramt: „Ich brauche die Bühne, ihre Energie, den positiven Stress und auch ein bisschen den Konkurrenzkampf, um richtig aufzublühen. Ich bin megahappy, bei ‚Starmania‘ dabei zu sein und etwas zu haben, auf das ich mich voll konzentrieren kann. Bei anderen Castingshows habe ich Freundschaften fürs Leben geschlossen und Connections gemacht, die ich immer wertschätzen werden.“

Kevin Gratz: Der 20-jährige Einzelhandelskaufmann kommt aus Kapfenberg in der Steiermark: „Meine Freunde und Follower haben mich ermuntert, mich bei ‚Starmania‘ zu bewerben – da habe ich viel Zuspruch bekommen. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dass ich mich angemeldet habe – es ist etwas Besonderes für mich und eine Ehre, dass ich dabei sein darf. Meine Familie und Freunde sind sehr stolz auf mich.“

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich: „Ich freue mich bei ‚Starmania‘ besonders auf das Coaching und den Austausch mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die das gleiche Interesse haben wie ich. Ich spiele in einigen Bands verschiedene Instrumente und singe – ich mache Oberkrainermusik, aber auch Pop, Rock und Jazz. In einem Musical habe ich auch schon mitgespielt. Bei ‚Starmania‘ bin ich für alle Musikrichtungen offen.“

Emil Kafka: Der 20-jährige Wiener ist Student: „Ich habe die Erwartung, dass ‚Starmania‘ eine tolle Erfahrung wird und freue mich auf die Reise. Musik mache ich schon immer, auch meine Mama hat immer gesungen. Am liebsten singe ich dramatische Lieder, weil es da den meisten Interpretationsraum gibt. Bei ‚Starmania‘ hätte ich gerne eine Kombination aus Dingen, von denen ich weiß, dass ich sie gut kann, und ein paar Challenges.“

Josef Kobinger: Der 17-jährige Schüler lebt in Neustift im Stubaital in Tirol: „Die Anmeldung für ‚Starmania‘ ist durch meinen Vater erfolgt. Ich bin ein sehr medieninteressierter Mensch, daher finde ich die Kombination aus Singen und Medien bei ‚Starmania‘ sehr spannend. Seit 2014 bin ich bei den Wiltener Sängerknaben in Innsbruck und schon auf großen Bühnen in China gestanden. Ich bin auch schon solistisch aufgetreten. Im Moment singe ich Klassik – in der Freizeit mag ich aber auch gerne Country, Pop und deutsche Musik. Es kommt auf die Abwechslung an.“

Dora Leonardi: Die 27-Jährige wohnt in Wien: „Ich wollte mich wegen meiner Zweifel eigentlich nicht bei ‚Starmania‘ bewerben – dann dachte ich mir, jetzt muss ich es erst recht machen. Ich bin eine Perfektionistin und schon sehr gespannt, was jetzt passiert. Dabei zu sein, ist ein Gewinn für mich und meine persönliche Weiterentwicklung. Meine Stimme ist vielseitig einsetzbar.“

Hisham Morscher: Der 28-jährige Musiker und Schauspieler stammt aus der Schweiz und wohnt in Wien: „Ich mache bei ‚Starmania‘ mit, weil ich wieder eine Chance haben will, gehört und gesehen zu werden. Ich freue mich auf die Shows und darauf, auf der Bühne zu stehen und gute Laune oder Emotionen rüberzubringen. Ich habe in zwei Filmen mitgespielt, eigene Musik veröffentlicht und Konzerte gehabt – zum Beispiel auf dem ‚Donauinselfest‘ oder dem ‚Nova Rock‘. Bei ‚Starmania‘ hätte ich Bock auf urbanen Deutsch-Pop oder Hip-Hop – aber ich bin auch offen, mal etwas anderes zu zeigen.“

Jennifer Muhozi: Die 19-jährige Wienerin ist auszubildende Rettungssanitäterin: „Es haben sich viele Kandidatinnen und Kandidaten bei ‚Starmania‘ beworben. Daher bin ich stolz auf mich, so weit gekommen zu sein und empfinde es als Kompliment. Ich freue mich darauf, zu sehen, was in mir steckt. Im Alter von vier Jahren bin ich zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Seitdem singe ich auch manchmal in der Band meines Vaters.“

Elena Pfennich: Die 22-jährige Salzburgerin kommt aus Zell am See und studiert in Wien Sport und Musik auf Lehramt: „Ich bin bei ‚Starmania‘ dabei, weil ich mich auf die Musik fokussieren will – sie ist meine Nummer eins. Es ist cool und aufregend, dass ich mitmachen darf. Es ist eine neue Erfahrung und ich bin schon sehr gespannt und voller Vorfreude. Mein Traum ist es, selbst Musik zu machen und eigene Songs zu veröffentlichen.“

Katharina Satzinger: Die 20-jährige Medizinstudentin stammt aus St. Marien in Oberösterreich: „Ich habe gelesen, dass man sich für ‚Starmania‘ anmelden kann und es einfach gemacht – es war eine Spontanaktion. Jetzt freue ich mich, hier zu sein. Ich singe regelmäßig öffentlich in einer Big Band und einer Brass Band, aber nicht auf so großen Bühnen – ‚Starmania‘ ist eine also eine ganz neue Erfahrung für mich.“

Elisabeth Walløe: Die 29-jährige Norwegerin lebt in Wien und arbeitet als Referentin: „Es wird eine tolle und ungewohnte Erfahrung sein, ohne meine Band auf der großen ‚Starmania‘-Bühne zu stehen. Ich möchte mich damit selbst herausfordern – vielleicht kann ich ja mehr, als ich denke. Ich wünsche mir, dass ich mich selbstsicher fühle und mich mit meiner Musik ausdrücken kann. Ich mache in erster Linie Indie- und Folkmusik und hoffe, dass ich meinen eigenen Stil zu ‚Starmania‘ mitbringen kann.“

Experten für Gesang und Performance in der Jury

Hit-Sänger Josh. weiß, was es braucht, um als Musiker herauszustechen – auf sein Konto gehen zwei Alben und zahlreiche Hit-Singles wie „Cordula Grün“. Er beurteilt kompetent und unverblümt die Gesangsauftritte der „Starmaniacs“. Jury-Kollegin Lili Paul-Roncalli ist Weltklasse-Artistin und Model – sie stand von klein auf im Rampenlicht und erkennt, was eine gelungene Performance ausmacht. Sie bewertet die Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Gesamterscheinung der Kandidatinnen und Kandidaten. Der dritte Juryplatz sorgt für wöchentliche Überraschungsmomente – hier sitzen im Laufe der Staffel einige der erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker Österreichs.

Das Publikum entscheidet ab der ersten Show mit

Das Regelwerk von „Starmania 22“ präsentiert sich vereinfacht: Nach jeder Einzelperformance bewertet die Jury die Gesangsdarbietungen der Kandidatinnen und Kandidaten. Jede Jurorin und jeder Juror kann dabei in den Auftaktshows je einmal ein „Star-Ticket“ vergeben und so entscheiden, wer direkt in die nächste Runde einziehen darf. Das Publikum hat mittels Televoting die Möglichkeit, drei Kandidatinnen und Kandidaten in die erste Finalshow zu wählen. Die Jury entscheidet außerdem durch ein „Jury-Ticket“ gemeinsam über das Weiterkommen eines weiteren „Starmaniacs“.

Starmania-Revival auf Flimmit

Zur Einstimmung auf „Starmania 22“ bietet Flimmit mit den Final-Shows der ersten vier Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler und Oliver Wimmer sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

