Neu: Twin City Liner Frühlingsfahrten

Wien (OTS/RK) - Ab Samstag, den 5. März 2022, bietet der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, erstmals samstags und sonntags Frühlingsfahrten nach Bratislava an. So können Passagier*innen eine einzigartige Schifffahrt und das Frühlingserwachen in der reizvollen Hauptstadt der Slowakei erleben. Die besten Plätze am Schiff können bereits jetzt gebucht werden, telefonisch unter +43 (0) 904 88 00 oder im Online-Shop unter https://ticket.twincityliner.com/de. Der offizielle Saisonstart ist für 8. April geplant.

Den Frühling in Bratislava erleben

Die Fahrzeiten der neuen Frühlingsfahrten wurden familientauglich gewählt – ideal für einen Wochenend-Ausflug zu unseren slowakischen Nachbarn. Abfahrt in Wien ist samstags und sonntags um 10:30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11:45 Uhr. Retour geht es um 16:30 Uhr, Ankunft in Wien ist um 18:00 Uhr.

In Bratislava warten zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf Besucher*innen: Der Martinsdom, die Burg von Bratislava, die Altstadt mit ihren prächtigen Palästen aus dem 18. Jahrhundert, das sagenumwobene Michaeler Tor aus dem 13. Jahrhundert und natürlich das Alte Rathaus. Zahlreiche Restaurants und Cafés laden gerade bei schönem Frühlingswetter zum Verweilen ein.

Saisonstart am 8. April 2022

Offizieller Saisonauftakt ist am 8. April 2022. Dann bietet der Twin City Liner wieder bis zu sechs Fahrten täglich nach Bratislava an. Natürlich werden auch in der diesjährigen Saison wieder zahlreiche Vergünstigungen geboten: vom Super Dienstag bis zu den Familienwochen.

Tickets bereits ab 22 Euro

Auch in der Saison 2022 gibt es wieder das beliebte und streng limitierte „Red Ticket“ um nur 22 Euro (Kategorie Economy Plus). Eine rasche Buchung wird empfohlen, denn die „Red Tickets“ sind heiß begehrt. Einzelpreis pro Strecke und Person: 22 Euro (Red Ticket), 31 Euro (Hauptdeck Economy), 48 Euro (Captain´s Lounge). Familienaktion: 2 Kinder bzw. 2 Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr reisen in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen kostenlos.

Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0) 904 88 00 oder online unter https://ticket.twincityliner.com/de gebucht werden.

Der neue Twin City Liner der Central Danube bietet 250 Sitzplätze und pendelt von der Schiffstation City am Schwedenplatz auf seiner Stammstrecke zwischen Wien und Bratislava. Dazu sind auch heuer wieder Eventfahrten nach Budapest und Esztergom/Visegrád im November und Dezember geplant.

An Bord des neuen Schnellkatamarans kann die Captain's Lounge am Oberdeck, die über komfortable Bestuhlung und fix installierte Tische verfügt, bequem über eine innenliegende Verbindung erreicht werden. Das Hauptdeck überzeugt mit Premium-Sitzen. Auf beiden Decks gibt es moderne Aufladestationen für elektronische Geräte sowie WLAN.

Reisebestimmungen

An Bord des Twin City Liners ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich (ausgenommen Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und Personen, denen aus gesundheitlichen oder behinderungsspezifischen Gründen das Tragen nicht zugemutet werden kann).

Die Einreise in die Slowakei ohne anschließende Quarantäne ist aktuell nur für vollständig immunisierte Personen möglich (14 Tage und max. 9 Monate nach der 2. Impfdosis). Vor Reiseantritt ist weiterhin eine Registrierung über eHranica (https://korona.gov.sk/en/ehranica/) notwendig.

