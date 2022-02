Wolf in Zirnitz bei Hall nahe Nationalpark Gesäuse gesichtet – Video!

Eine private Videoaufnahme zeigt ein einzelnes Jungtier ohne jede Aggression – die weitere Gegend mit zwei Nationalparks in unmittelbarer Nähe ist ideal für Wölfe geeignet.

Ich freue mich sehr über diese Wolfssichtung und hoffe, dass auch bald bei mir am Hochschwab Wolfsspuren im Schnee zu sehen und vielleicht irgendwann sogar das Heulen eines Rudels zu hören sein wird. DDr. Martin Balluch

Hall (OTS) - Es ist bekannt, dass immer wieder, zumeist männliche Jungwölfe auf der Suche nach einer Partnerin durch die nördliche Obersteiermark ziehen. Die Region ist für die Ansiedlung von Wölfen sehr gut geeignet, da sie sehr waldreich und verhältnismäßig wenig dicht von Menschen besiedelt ist. Nun liegt ein Video vor, das am Sportplatz in Zirnitz bei Hall am Fuße der Haller Mauern in unmittelbarer Nähe des Nationalparks Gesäuse gedreht worden ist und einen solchen Jungwolf zeigt. Das Tier ist offensichtlich mit der Gegend nicht vertraut und zeigt keinerlei Aggression. Da laut einer internen Studie der Vet Uni Wien jährlich etwa 15 Wölfe in Österreich illegal geschossen werden, fürchtet der VGT um das Leben des Tieres. Die Behörde ist aufgerufen, sehr genau darauf zu achten, dass der Wolf nicht getötet wird. Momentan gibt es sowieso keine Schafe auf Almen, die gefährdet wären. Im Tal sollte schon längst jede Schafweide mit einem wolfssicheren Zaun umgeben sein.

VGT-Obmann Martin Balluch ist in der Gegend zu Hause und hat persönliche Erfahrung mit Wölfen in den Südkarpaten: „ Ich freue mich sehr über diese Wolfssichtung und hoffe, dass auch bald bei mir am Hochschwab Wolfsspuren im Schnee zu sehen und vielleicht irgendwann sogar das Heulen eines Rudels zu hören sein wird. Früher betrachtete man die Natur nur als Ressource für den menschlichen Nutzen und Wölfe als Schädlinge. Doch das hat sich gewandelt. Heute erkennt man die Wichtigkeit von Naturlandschaften ohne menschlichen Einfluss. Und für ein funktionierendes Ökosystem sind große Beutegreifer unabdingbar. Dieser Wolf befindet sich in einer Gegend, die für die Ansiedlung von Wölfen nahezu ideal ist. Im Norden hinter den Haller Mauern liegt der Nationalpark Kalkalpen mit seinen großen, ursprünglichen Wäldern. Unmittelbar westlich der Wolfssichtung befindet sich der Nationalpark Gesäuse, der einzige in der Steiermark. Auch der Naturpark steirische Eisenwurzen mit seinem Wildnisgebiet an der Lassing und dem einzigen steirischen Urwald ist nicht weit. Nördlich davon erstrecken sich die großen, praktisch unbewohnten Wälder zwischen Hochschwab und Ötscher, in denen es nicht einmal Almen gibt und die den größten Urwald der Alpen beherbergen. Wenn in dieser Gegend keine Wölfe leben könnten, wo dann in Europa!“

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at