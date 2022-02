AVISO: Beginn der Zero Project Conference 2022 am 22. Februar

Nationalratspräsident Sobotka eröffnet im Parlament Konferenz zu Barrierefreiheit

Wien (PK) - Von 22. bis 25. Februar 2022 findet die Zero-Projekt Konferenz statt. Auf Englisch heißt sie: Zero Project Conference. Zero bedeutet Null. Zero Projekt hat zum Ziel, dass es keine Barrieren mehr für Menschen mit Behinderungen gibt. Die Konferenz hat dieses Jahr den Titel: Inklusion, Barrierefreiheit, Digitalisierung. Es geht also um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, um den Abbau von Barrieren und um die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für Menschen mit Behinderungen bringt.

Die Konferenz wird am 22. Februar von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eröffnet, gemeinsam mit dem Gründer von Zero Project, Martin Essl. Die Konferenz wird in der Wiener UNO-City sein. Die Auftaktveranstaltung im Parlament in der Hofburg und die ganze Konferenz werden auch online übertragen.

Hauptredner der Tagung wird der Universitätsprofessor und Inklusions-Experte Thomas William Shakespeare sein. Er wird über die Herausforderungen für die Schaffung von Barrierefreiheit im 21. Jahrhundert sprechen. Dabei wird er auch auf die Einschränkungen im Zusammenleben eingehen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Konkrete Lösungen für mehr Barrierefreiheit

Bei der Konferenz werden 5 internationale Projekte präsentiert. Die konkreten Lösungen für mehr Barrierefreiheit werden von diesen Personen vorgestellt:

Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) stellt das Online Service für Barrierefreiheit der kroatischen Hauptstadt Zagreb vor.

Die ÖVP-Abgeordnete Kira Grünberg wird die in Dänemark entwickelte App "BeMyEyes" für blinde und sehbehinderte Menschen präsentieren.

SPÖ-Abgeordnete Verena Nussbaum präsentiert den süd-australischen Online Accessibility Toolkit. Da geht es um den einfacheren Zugang zu Online-Angeboten im Internet.

Grünen-Abgeordnete Heike Grebien zeigt die Spracherkennungs-Applikation "Voiceitt" aus Israel. Das ist eine App für Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen.

NEOS-Abgeordnete Fiona Fiedler präsentiert "Eye Harp" aus Spanien. Das ist ein digitales Musikinstrument, das man mit den Augen steuern kann.

Die Veranstaltung wird von ORF-Journalist Andreas Onea moderiert, die Abschlussworte spricht Parlamentsdirektor Harald Dossi.

Auftaktveranstaltung zur Zero-Project-Conference

Zeit: Dienstag, 22. Februar 2022, um 9:00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Josefsplatz, 1010 Wien

