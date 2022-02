Aus dem Erfolgsduo Monika Kober und Jürgen Klingenschmid wird Solospitze bei KLAFS

Führung aus den eigenen Reihen verspricht weiterhin erfolgreiche Zukunft

Ich möchte den Markt weiterhin mit innovativen qualitätsvollen Wellness-Produkten mitentwickeln, in unseren Vertriebszentren Einkaufserlebnisse bieten und die Digitalisierung vorantreiben Jürgen Klingenschmid, Geschäftsführer KLAFS GmbH

Hopfgarten (OTS) - Mehr als 40 Jahre schlug das Herz von KLAFS-Geschäftsführerin Monika Kober für Saunen und Wohlbefinden. Seit 1997 bildete sie gemeinsam mit Jürgen Klingenschmid das erfolgreiche gemischte Doppel an der Spitze des Wellness- Unternehmens. Mit Anfang 2022 verabschiedete sich die starke Unternehmerin in den Ruhestand. Seither führt Jürgen Klingenschmid die KLAFS GmbH solo – mit großen Plänen.

Auch eine Powerfrau geht in Pension

Monika Kober wurde das Unternehmertum in die Wiege gelegt. Ihre Mutter und Großmutter waren gestandene Geschäftsfrauen, ihr Vater der Sauna-Pionier schlechthin, der KLAFS in Österreich aufbaute. „Als dreifache Mutter waren diese 40 Jahre intensiv und fordernd, aber ich hatte bei meiner Arbeit immer Spaß“, zieht Monika Kober mit ein bisschen Wehmut und viel Freude Bilanz über ihr eindrucksvolles Berufsleben.

Jürgen Klingenschmid seit 2022 als Solospitze

Mit dem Jahreswechsel wurde aus dem starken, entschlossenen Erfolgsduo eine Führungsspitze. Jürgen Klingenschmid, der bereits mit einer Bilderbuchkarriere beim ganzheitlichen Wellness-Ausstatter vom Lehrling zum Chef aufgestiegen ist, schreibt die unternehmerische Erfolgsgeschichte als alleiniger Geschäftsführer weiter. „ Ich möchte den Markt weiterhin mit innovativen qualitätsvollen Wellness-Produkten mitentwickeln, in unseren Vertriebszentren Einkaufserlebnisse bieten und die Digitalisierung vorantreiben “, beschreibt Jürgen Klingenschmid seine Vision für die KLAFS GmbH. Und er will sich starkmachen für die Lehre. „Die Kombination aus praktischer Ausbildung und schulischer Wissensvermittlung öffnete mir alle Türen. Dass davon junge Menschen profitieren, liegt mir am Herzen.“

2021 war erfolgreichstes Jahr der Firmengeschichte

Mit über 15 Millionen Euro Umsatz krönen Monika Kober und Jürgen Klingenschmid ihr letztes gemeinsames Geschäftsjahr als Führungsduo mit dem erfolgreichsten Jahr in der Firmengeschichte. „Jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen und die Zügel Jürgen Klingenschmid in die Hand geben“, lächelt Monika Kober.

