Billups kauft SaaS-Plattform Ads on Top, um seine technologischen Ambitionen im Out-of-Home (OOH)-Markt zu beschleunigen

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Billups, der größte private Anbieter von Out-of-Home-Technologie und Managed Services in den USA, gab heute die Übernahme von Ads on Top bekannt, dem einzigen Anzeigenserver für API-first und eine angebotsseitige Plattform (SSP), die speziell für die Abwicklung von Schleifen (Loops) und programmatischem Digital Out-of-Home (DOOH) entwickelt wurde.

Das Vorzeigeprodukt von Ads on Top, Switchboard, ist ein erstklassiger DOOH-Anzeigenserver und eine angebotsseitige Plattform (SSP) für Kampagnenmanagement Switchboard funktioniert mit nahezu jedem Media Player und Content Management System (CMS) und kann über robuste APIs in bestehende Abläufe eingebettet werden.

Das 2016 gegründete Unternehmen Ads on Top bediente ursprünglich die Autodachwerbung in New York, Los Angeles und Philadelphia. Diese Arbeit gipfelte in der Schaffung der ultimativen DOOH-Management-Plattform zur Optimierung traditioneller, schleifenbasierter Planungspläne und regelbasierter programmatischer Bestellungen auf beweglichen und stationären Bildschirmen. Seitdem hat das Startup-Unternehmen Milliarden von Anzeigen auf Zehntausenden von Bildschirmen in den ganzen USA geliefert.

„Wir sind mehr als begeistert, Teil des Billups-Teams zu werden, wo wir die Entwicklung und den Vertrieb erstklassiger Technologie für die gesamte digitale Out-of-Home-Branche beschleunigen können," sagte David Pal, CEO und Mitgründer von Ads on Top.

„Durch die Integration der umfangreichen Managed Services und Datenattributionswelten von Billups mit unserer Expertise in programmatischen und digitalen Technologien können wir Werbetreibenden, Agenturen und Medieneigentümern eine einzigartige Perspektive und ein einzigartiges Produktangebot bieten," sagte Rishabh Jain, Mitgründer von Ads on Top.

„Unsere Akquisition von Ads on Top ist ein großer Meilenstein für Billups, um unseren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen bieten zu können," sagte Benjamin Billups, Mitgründer von Billups. „Der programmatische digitale Out-of-Home-Markt erfährt ein außerordentliches Wachstum. Ich könnte nicht begeisterter sein, unsere patentierten Technologien, Datenwissenschaften und Plattformerfahrungen zu vereinen, um Out-of-Home auf eine noch nie dagewesene Weise zu automatisieren und zu messen."

Rob MacMillan und David Tolliver von Castlewood Advisors haben Ads on Top beim Verkauf des Unternehmens exklusiv vertreten.

Über Billups Billups revolutioniert den Bereich der Out-of-Home-Medien. Wir verbinden Kunst und Wissenschaft mit fortschrittlicher Technologie und sind führend in der Branche mit wissenschaftlichem Targeting, präziser Out-of-Home-Messung und einer innovativen, KI-gestützten Empfehlungsmaschine. Billups wurde 2003 unterstützt die weltweit führenden Marken bei der Steuerung und Optimierung ihrer Out-of-Home-Investitionen. Erfahren Sie mehr unter www.billups.com.

