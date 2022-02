Mütter bei Geburt gestorben: Ersatzmamas für 3 Waisenkinder

Lämmer werden mit Flascherl aufgezogen und auch von Hündin Rosi rührend umsorgt

Besonders rührend finde ich, dass auch Hündin Rosi - die kürzlich selbst von uns gerettet wurde - mithilft und sich aufopfernd um die Babys kümmert. Ein herzzerreißender Anblick, als hätte sie sie adoptiert! PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler

Lochen (OTS) - Ein ungewöhnliches, aber echt herziges Trio fand kürzlich Zuflucht am Tierschutzhof PFOTENHILFE in der Grenzregion Oberösterreich/Salzburg. Die drei Lämmchen - ein Mädchen mit drei Wochen und zwei Brüder mit zwei Wochen - haben ihre Mütter bei der Geburt verloren und schnell eine Ziehmama gebraucht, die sie mit dem Flascherl füttert und ihnen rund um die Uhr Liebe und Geborgenheit gibt. Die drei wurden Mariechen, Tom und Jerry genannt und schlafen am liebsten in ihrem kuscheligen Körbchen neben dem Holzofen.

PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler hat darin schon Übung: "Jahrein jahraus kümmere ich mich um Waisenkinder verschiedenster Arten, und natürlich habe ich auch bei Mariechen, Tom und Jerry sofort geholfen. Leben gilt es immer zu retten, auch wenn ich dafür selbst sehr viel zurückstecken muss. Die Kleinen bekommen alle vier Stunden ihr Flascherl - auch nachts. Besonders rührend finde ich, dass auch Hündin Rosi - die kürzlich selbst von uns gerettet wurde - mithilft und sich aufopfernd um die Babys kümmert. Ein herzzerreißender Anblick, als hätte sie sie adoptiert! "

In der Milch- und Fleischproduktion tut sich die Handaufzucht von verwaisten Lämmern kaum jemand an, da der Aufwand sich nicht rechnet. Daher sind solche Lämmer oft todgeweiht. Am Tierschutzhof PFOTENHILFE ist es jedoch jedes Leben wert, geschützt und gerettet zu werden.



Honorarfreie hochauflösende Fotos und Videos (Credit: PFOTENHILFE):

Mariechen, Tom und Jerry:

https://collect.wetransfer.com/board/s6p5aoc1vtcirht6y20220214180714/latest?token=97437250-6de6-4829-86da-f0f97b799b61

Hündin Rosi mit Mariechen:

https://we.tl/t-GuzZU29ZKv

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutzorganisation PFOTENHILFE

Jürgen Stadler

+43|664|848 55 50

juergen.stadler @ pfotenhilfe.at

www.pfotenhilfe.at