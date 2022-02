Ausblick auf 2022: WINEGG entwickelt 9 weitere Immobilienprojekte in Wien

Wien (OTS) - Der Projektentwickler WINEGG startet erfolgreich in das neue Jahr: Aktuell plant das Immobilienunternehmen 9 weitere Wohnprojekte in absoluten Trendlagen Wiens. Dabei entstehen zirka 580 erstklassige Eigentumswohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rund 35.500 Quadratmetern. Weitere Liegenschaftsankäufe sollen folgen.

Die Nachfrage nach hochwertigem und nachhaltigem Wohnraum am Wiener Immobilienmarkt bleibt ungebrochen hoch. Um weiterhin erstklassige Lebensräume realisieren zu können, investiert der Projektentwickler und Bauträger WINEGG laufend in Liegenschaften mit Potenzial.

Und das mit Erfolg: Das Immobilienunternehmen erwarb neun weitere Liegenschaften. Künftig entstehen zirka 580 exklusive Eigentumswohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rund 35.500 Quadratmetern. Weitere Liegenschafts-ankäufe sind bereits geplant. „Wir freuen uns laufend über Angebote: sowohl Liegenschaften für Neubau- als auch Revitalisierungsprojekte sind für uns interessant. Dabei schränken wir uns weder bei der Projektgröße noch im Segment ein und zahlen Bestpreise.“ so Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten.

Die geplanten Wohnprojekte befinden sich in absoluten Trendlagen Wiens, wie beispielsweise dem beliebten Pratercottage und im Kutschkerviertel. Auch im bunten Schlossquadrat in Wien Margareten wird ein neues Projekt realisiert. Zwei weitere Liegenschaften befinden sich darüber hinaus im Zentrum Floridsdorfs. „Die neuen Wohnprojekte ergänzen unser vielfältiges Immobilienportfolio ideal. Wir freuen uns auch diese außergewöhnlichen Wohnprojekte nachhaltig zu entwickeln und dadurch wertvollen Lebensraum für Generationen zu schaffen.“ so Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte.

WINEGG setzt auf Nachhaltigkeit

Das Immobilienunternehmen nimmt seine sozioökonomische Verantwortung sehr ernst und setzt einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit. WINEGG strebt dabei für alle künftigen Immobilienprojekte ein unabhängiges Nachhaltigkeitszertifikat an. Mit dem Neubauprojekt in der Fabergasse 2 in Liesing, sowie dem Bestandsobjekt in der Kettenbrückengasse 22 konnten dabei schon erste Erfolge erzielt werden. Beide Projekte erhielten im vergangenen Jahr die Gold-Zertifizierung der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (kurz: ÖGNI).

Interessierte Wohnungssuchende können sich bereits jetzt über die Anmeldung zum Newsletter auf der Website als Vormerkkunden registrieren und erhalten laufend Informationen zu den neuen WINEGG Wohnbauprojekten.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „©JAKOBCZINGER Visual“ honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Iris Einwaller

T: +43 1 512 16 16 -53

E: iris.einwaller @ epmedia.at