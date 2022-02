TERMINAVISO 17.02. - Online-Pressegespräch zur Eurovignette

Am Donnerstag, 17. Februar, 13:30 Uhr, spricht Barbara THALER über die Reform der europäischen Mautregelung

Wien (OTS) - Sollten die geplanten Änderungen angenommen werden, müssen die Mitgliedstaaten zeitabhängige Vignetten für schwere Nutzfahrzeuge ab 2030 schrittweise abschaffen und mit der Erhebung entfernungsabhängiger Gebühren (Mautgebühren) beginnen. Zudem werden die Vorschriften auf Busse, Kleintransporter, Kleinbusse und Personenkraftwagen ausgeweitet.



Die Abgeordneten, Barbara THALER (EVP, AT) und Anna DEPARNAY-GRUNENBERG (Grüne, DE), welche am Gesetzestext mitgearbeitet haben, werden sich im Anschluss an die Abstimmung in einem Online-Pressegespräch dazu äußern.



Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre Anmeldung unter maren.haeussermann @ ep.europa.eu.



Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Maren Häußermann, Presse

+43 660 4444 330

maren.haeussermann @ ep.europa.eu