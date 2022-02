SPÖ-Erasim/Schroll: „Nachhaltigkeit ist die Zukunft für Österreichs Wirtschaft“

Arbeitsbesuch bei Expo in Dubai – Chancen liegen in Tourismus und Industrie

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Nationalratsabgeordneten Melanie Erasim und Alois Schroll ziehen nach ihrem Arbeitsbesuch bei der Expo in Dubai Bilanz. Sowohl Tourismussprecherin Melanie Erasim als auch Energiesprecher Alois Schroll sehen insbesondere in nachhaltigen Konzepten für den Tourismus und die Industrie Chancen für Österreich. ****

Der arabische Raum nimmt für den österreichischen Tourismus eine immer wichtigere Rolle ein. Die Anzahl der Tourist*innen aus den Emiraten steigt und es zeigt sich, dass hohe Qualität und nachhaltige Konzepte Trumpfkarten für die Destination Österreich sind. „Es war uns wichtig, diesen Blick über den Tellerrand zu machen und die Expo in Dubai zu besuchen, um einen besseren Einblick zu bekommen, wohin die Reise im internationalen Tourismus geht“, erklärt SPÖ-Tourismussprecherin Erasim nach ihrer Rückkehr.

„Beim ‚Walk of Fame‘ wurde mir als Energiesprecher bewusst vor Augen geführt, wie viele hoch professionelle österreichische Unternehmen weltführend in verschiedensten Energie- und Nachhaltigkeitsbereichen sind. Bei über 14 Pavillons spielten österreichische Unternehmen mit ihrer Hochtechnologie eine wesentliche Rolle und wirkten bei der Gestaltung anderer Nationen oder den Themenpavillons mit, dies wurde beim Rundgang besonders hervorgehoben. Im Sustainability Pavillon, beim Opportunity Pavillon, beim Mobility Pavillon, beim Deutschland-Pavillon aber letztlich auch beim Österreich-Pavillon wurde ich im Bereich Nachhaltigkeit, Energie, Wasserstoffgewinnung, Biodiversität und vieles mehr bestens informiert. Klimaziele und Verkehr, nachhaltige Energiequellen genauso wie Wirtschaft und Umwelt sind in aller Munde und sind bereits angekommen. Dass dafür noch ein tiefgreifender Wandel vollzogen werden muss, wurde in eindrucksvoller Weise auf der Expo dargestellt und in vielen Pavillons thematisiert“, so Schroll.

Insgesamt nehmen an der Expo in Dubai 192 Nationen teil, wobei erstmals in der Geschichte jede einzelne Nation einen eigenen Pavillon hat. „Menschen verbinden, Zukunft gestalten“ ist das Motto der Weltausstellung, die noch rund eineinhalb Monate läuft. Nachhaltigkeit, Mobilität und Chancen sind die Hauptthemen in den Emiraten. „Das sind auch die wichtigsten Themen, die die Politik rund um den Globus beschäftigen. Wie gehen wir mit dem Klimawandel um, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus und welche Chancen bietet uns der notwendige Wandel? Unser Fazit: Wir können sehr stolz auf die österreichischen Tourismusbetriebe, unsere Industrie und ihre Mitarbeiter*innen sein. Es hat sich gezeigt, dass Österreich hier schon sehr weit ist und international durchaus als Vorbild gesehen wird“, so Erasim und Schroll, die betonen, die gewonnenen Eindrücke und Ideen in ihre Arbeit in den parlamentarischen Ausschüssen für Tourismus, Energie und Wirtschaft einbringen zu wollen. (Schluss) sr/bj

