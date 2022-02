An der Eisenstraße starten wieder Obstbaum-Schnittkurse

Auftakt am 17. Februar in Ybbsitz

St.Pölten (OTS) - Wer den richtigen Baumschnitt von Obstbäumen erlernen möchte, der hat in den kommenden Wochen in der LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich die Möglichkeit, an einem von vier Baumschnitt- und Veredelungskursen teilzunehmen, die mit Unterstützung des Landes Niederösterreich durchgeführt werden. Die Kursteilnehmer erlernen dabei das richtige Schneiden von jungen Hochstamm-Obstbäumen, wobei in den Ein-Tages-Kursen am Vormittag theoretische Grundlagen und am Nachmittag praktische Schnittmaßnahmen durchgenommen werden.

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag, 17. Februar, mit einem Baumschnittkurs in Ybbsitz, der von 9 bis 16 Uhr im Gasthof zum Goldenen Hirschen und in Knieberg stattfindet. Am Mittwoch, 9. März, folgt von 9 bis 16 Uhr ein Baumschnittkurs in der LFS Unterleiten in Hollenstein an der Ybbs, am Mittwoch, 6. April, von 9 bis 16 Uhr ein Baumschnittkurs im Mostlandhof Schauboden in Purgstall. Zudem gibt es am Donnerstag, 14. April, von 9 bis 13 Uhr einen Veredelungskurs beim Karlwirt in Unteramt (Gresten-Land).

Nähere Informationen bei der LEADER-Region Moststraße unter 0664/2516475, Maria Haider, und e-mail maria.haider @ moststrasse.at; Anmeldungen ausschließlich online unter www.gockl.at/moststrasse/kurse.

Alle Veranstaltungen gemäß aktueller Covid-19-Regeln und derzeitigem Stand.

