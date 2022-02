Fünf Romy Nominierungen für ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe

Erstmals fünf Nominierungen für die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe zur Kurier Romy für den Film- und Fernsehpreis 2022 in den Kategorien "Information", „Show/Unterhaltung“ und „Sport“.

Wien (OTS) - Österreichs führende Privat-TV-Sendergruppe geht erstmals mit fünf Nominierungen durch die Fachexperten-Jury ins Rennen für eine Romy 2022. Ab sofort startet das Voting unter romy.at und läuft bis 30. März 2022.

Für den österreichischen Film- und Fernsehpreis nominiert sind:



KATEGORIE "INFORMATION":



PULS 4 und PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl



Manuela Raidl ist Chefreporterin der PULS 24 News und verarbeitet ihre Einblicke in Reportagen, Kommentaren und Analysen. Dabei legt sie besonderen Wert darauf, Politik greifbar zu machen und nah an die Menschen heranzubringen. Ihr Erzählstil ist geprägt von Ironie – und ihrer spitzen Zunge. Raidl hat Politikwissenschaft studiert und ist seit dem Start von PulsTV (2004, das spätere Puls4) mit dabei.

2021 war turbulent: Corona-Pandemie, innenpolitische Turbulenzen, Justiz- und Politik-Skandale. Bei den PULS 24 Sommergesprächen traf Chefreporterin Manuela Raidl die fünf Parteivorsitzenden an einem Ort ihrer Wahl zum Streifzug durch die letzten Monate. Beim gemeinsamen Spaziergang ging es um persönliche Themen, beim gesetzten Interview um politische Fragestellungen. Eine großartige Interviewführung der Moderatorin Manuela Raidl, sachliche Information mit detaillierten Hintergründen und Unterhaltung waren das Erfolgsrezept: Rund 1,3 Millionen Zuseher:innen (WSK) waren bei den fünf Sommergesprächen auf PULS 4 und PULS 24 dabei.



ATV News-AnchorMeinrad Knapp gemeinsam mit dem “ATV Aktuell: Die Woche” Experten-Duo, Politik-Berater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek



Das Jahr 2021 war schon brisant und auch 2022 lässt in Österreichs Innenpolitik keine Ruhe einkehren. Neben der weltweiten Corona-Pandemie gab es in Österreichs Politik große Umbrüche. ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen seit Format-Start im April 2018 jeden Sonntag um 22:20 Uhr in "ATV Aktuell: Die Woche" die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Gemeinsam analysieren sie die größten politischen Aufreger der Woche. Neben gewohnt pointierten Analysen werden auch jede Woche exklusiv die aktuellen Ergebnisse von Peter Hajeks „Frage der Woche“ kommentiert und machen „ATV Aktuell: Die Woche“ zum Fixpunkt des Fernseh-Sonntags. In 2021 konnten mit dem Format über ATV, ATV2 und PULS 24 rund 2 Mio Zuseher:innen (WSK, 12+) erreicht werden.



KATEGORIE "SHOW/UNTERHALTUNG"



Dori Bauer, Mario Hochgerner & Florian Knöchl (Ninja Warrior Austria, PULS 4)



PULS 4 sicherte sich 2017 die exklusiven Österreich-Rechte für die internationale Erfolgsshow „Ninja Warrior“. In den Hauptrollen an der Seite der mutigsten, athletischsten und stärken Sportler:innen des Landes: das einzigartige Moderatoren-Trio um Field-Reporterin Dori Bauer und die kultigen Kommentatoren Mario Hochgerner & Florian Knöchl. Ihr gemeinsamer Weg hat am 24. Oktober 2017 mit der 1. Sendung und 16 Prozent Marktanteil im PULS 4 Hauptabend fulminant gestartet. PULS 4 präsentiert ab heute, den 14. Februar, die 3. Staffel der beliebten Action-Show – immer montags um 20:15 Uhr. Das große Finale findet am 23. März auf PULS 4 statt. Die vergangene 2. Staffel konnte in 2021 rund 2 Mio Zuseher:innen (WSK, 12+) erreichen.

Zu den Nominierten: Dori Bauer moderiert neben der Hauptabendshow auch das Café Puls Magazin auf PULS 4. Mario Hochgerner & Florian Knöchl sind den PULS 4 Zuseher:innen auch bestens bekannt: Die beiden moderieren und kommentieren internationalen Top-Fußball und wecken die Österreicher:innen u.a. täglich mit den Sport-News in Österreichs beliebtester Morgen-Show Café Puls, das in 2021 rund 3,3 Mio Zuseher:innen (WSK, 12+) erreicht hat.



Joko & Klaas (ProSieben)



Joachim „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf begannen ihre Fernsehkarriere als Duo auf MTV, wo sie ab 2009 „MTV Home“ moderierten. Nach einem Abstecher zu ZDFneo folgte von 2013 bis 2017 die Late-Night-Show „Circus Halligalli“ auf ProSieben. Ebenfalls auf ProSieben moderieren sie seit 2012 ihre größte Erfolgsshow „Joko gegen Klaas – das Duell um die Welt“, für die sie u.a. drei Mal den Deutschen Fernsehpreis gewannen. Seit 2019 spielen sie in „Joko und Klaas gegen ProSieben“ um 15 Minuten Sendezeit, die sie nutzen, um auf soziale und politische Themen aufmerksam zu machen.



KATEGORIE "SPORT"

Walter Reiterer und Michael Eschlböck (NFL/PULS 4 & PULS 24)



Die großen Herausforderer. Das beliebte PULS 4 Kommentatoren-Duo Walter Reiterer und Michael Eschlböck ist bereits 2015 mit der Kurier ROMY ausgezeichnet worden. Mit ihren nächtelangen American-Football-Moderationen haben sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Sie kommentieren auf PULS 4 und PULS 24 sämtliche NFL Live-Spiele, gemeinsam mit einigen Experten, und u.a. auch den Super Bowl wie gestern Nacht, das größte Einzelsport-Event der Welt. Seit NFL Saison 1 auf PULS 4 2010/11 hat PULS 4 hat PULS 4 die Zuseher-Zahl von knapp 1 Mio. auf mehr als 2 Mio. österreichische Zuseher:innen verdoppelt (WSK 12+).

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com