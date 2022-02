„ORF III Kulturdienstag“: Finale „Wiens verborgene Palais“, zweiteiliger Lueger-Schwerpunkt mit Doku und Diskussion

Außerdem: „Aus dem Rahmen: EXPO Dubai“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 15. Februar 2022 präsentiert im Rahmen von „Erbe Österreich“ die finale Folge des ORF-III-Dreiteilers „Wiens verborgene Palais“. Danach setzt ORF III anlässlich der nun für 2023 geplanten Umgestaltung des Lueger-Denkmals einen zweiteiligen Schwerpunkt unter dem Motto „Karl Lueger im Spannungsfeld der Geschichte“. Der Abend schließt mit einer neuen Folge „Aus dem Rahmen“ zur „EXPO Dubai“.

Im Hauptabend erkundet Karl Hohenlohe ein letztes Mal „Wiens verborgene Palais“ (20.15 Uhr). Das Palais Erzherzog Wilhelm am Wiener Parkring, landläufig auch „Deutschmeisterpalais“ genannt, war schon zu Lebzeiten seines Besitzers ein Geheimtipp. Denn als Hochmeister des Deutschen Ordens blieb der Erzherzog unverheiratet und ohne Familie. Daher gab es in diesem Bauwerk keinen Damentrakt bzw. fanden dort auch kaum Veranstaltungen statt. Im dritten und letzten Teil der ORF-III-Neuproduktion, gestaltet von Nina Dallos, besucht Karl Hohenlohe u. a. dieses Kleinod, in dem heute die 200 Mitarbeiter/innen des „OPEC Fund for International Development“ arbeiten und zu dem die Öffentlichkeit daher keinen Zutritt hat.

Zum Auftakt des anschließenden Lueger-Schwerpunkts zeigt „Erbe Österreich“ die 2020 von Alexander Frohner gestaltete Doku „Wiener Bürgermeister: Karl Lueger – Demagoge und Innovator“ (21.05 Uhr), gefolgt von einer Diskussion zum Denkmalstreit unter dem Titel „Karl Lueger – Hetzer oder Wohltäter?“ (21.55 Uhr): Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler kündigte im November 2021 eine Ausschreibung für eine „künstlerische Kontextualisierung“ des 1926 errichteten Denkmals an, die 2023 umgesetzt werden soll. Die Meinungen zum Umgang mit Denkmälern wie jenem am Stubenring gehen aber weiterhin auseinander:

Ist eine solche Kontextualisierung des strittigen Objekts ausreichend? Über diese und weitere Fragen diskutiert ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr mit Historikerin Heidemarie Uhl, der Direktorin des Jüdischen Museums Wien Danielle Spera, Aktivistin Maria Mayrhofer, Regisseur Paulus Manker sowie Journalist und Kulturkritiker Heinz Sichrovsky.

Der „ORF III Kulturdienstag“ schließt um 22.45 Uhr mit einer Spezialausgabe der Reihe „Aus dem Rahmen“, für die Karl Hohenlohe die „EXPO Dubai“ besucht. In der derzeit laufenden Weltausstellung geht es um die großen Fragen der Nachhaltigkeit und des Umgangs mit den globalen Ressourcen.

