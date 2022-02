„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Dolores Schmidinger und Andreas Gugumuck am 15. Februar in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Pratersterne“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 15. Februar 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 Schauspielerin und Kabarettistin Dolores Schmidinger und Schneckenzüchter Andreas Gugumuck im Studio. Dolores Schmidinger stellt ihr neues Buch „Hannerl und ihr zu klein geratener Prinz“ vor und Andreas Gugumuck verrät, was es mit der Wiener Tradition des Schneckenessens auf sich hat. Anschließend erleuchten um 23.00 Uhr die „Pratersterne“ „DIE.NACHT“: Gastgeber Hosea Ratschiller lädt in der dritten neuen Folge wieder Newcomer und bewährte Kleinkunst-Stars ein. In dieser Ausgabe mit dabei sind David „Dave“ Scheid, Sonja Pikart, Dr. Bohl und Euro Teuro. Und zum Abschluss heißt es um 23.40 Uhr beim Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

„Willkommen Österreich“ geht mit Grissemann und Bundespräsidentschaftskandidat Stermann in eine neue Wahlkampfrunde. Trotz seines deutschen Migrationshintergrunds ist Stermann fest entschlossen, seine politischen Ziele weiter zu verfolgen. Ob es ihm gelingen kann, die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher auch politisch zu erobern, kann bestimmt Talkgast Dolores Schmidinger beurteilen. Die Wiener Schauspiel- und Kabarettlegende ist immerhin eine Expertin für die österreichische Volksseele. In ihrem neuen Buch „Hannerl und ihr zu klein geratener Prinz“ begibt sich Dolores Schmidinger auf die Spuren ihrer eigenen Familie und beleuchtet das Leben der eigenwilligen Charaktere, Freigeister und Revoluzzer.

Auch die Gugumucks sind gewissermaßen Revoluzzer der Kulinarik: Seit 2008 widmet sich Andreas Gugumuck der Schneckenzucht und hat den familieneigenen Hof zu einem wahren Schneckenimperium aufgebaut. Der leidenschaftliche Boxer und Unternehmer berichtet Stermann und Grissemann, was es mit der Wiener Tradition des Schneckenessens auf sich hat und ob die Uhren in der Schneckenmanufaktur langsamer ticken. Man darf gespannt sein, ob sich die beiden an eine schleimige Kostprobe wagen.

Neue Folge: „Pratersterne“ mit Dave, Pikart, Dr. Bohl und Euro Teuro um 23.00 Uhr

Die Scheinwerfer sind angeworfen im Fluc am Praterstern! Gastgeber Hosea Ratschiller freut sich auf vier Kolleginnen und Kollegen, die kurze Ausschnitte aus ihren Programmen zum Besten geben: David „Dave“ Scheid stellt sich gleich zu Beginn die Frage, ob Stars heutzutage noch vom Fernsehen gemacht werden und lässt dazu den neuen ORF-Generaldirektor fast nicht zu Wort kommen. Sonja Pikart hasst Bevormundungen und Empfehlungen. Das führt dazu, dass sie oft das Gegenteil macht: Sie kocht Wasser tatsächlich noch ein zweites Mal auf und feiert eine Sexparty mit dem Eichenprozessionsspinner. Bei den beiden Herren von Dr. Bohl wird einem warm ums Herz, so authentisch geben sie die gepflegte Unterhaltung eines lange verheirateten Pärchens wieder. Auch den Abschluss des Abends bestreitet ein Duo: Euro Teuro nehmen das Publikum mit viel Piña Colada mit auf die Wiener Donauinsel.

