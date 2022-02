SPÖ-Wimmer zu „Equal Pay Day“: Gerechte Verteilung der Care-Arbeit ist Schlüssel zu Einkommensgerechtigkeit

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Equal Pay Day fordert SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer ein Umdenken in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf: „Vereinbarkeit betrifft Frauen und Männer. Es sollte selbstverständlich sein, dass Männer in Karenz gehen oder die Arbeitszeit reduzieren. Solange Kinderbetreuung, Pflege von Verwandten und Hausarbeit – also die Care-Arbeit – automatisch mit Frauen assoziiert wird, wird es die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen weiter geben. Die Care-Arbeit muss gerecht verteilt werden.“ ****

Zusätzlich sei problematisch, dass oftmals Branchen mit hohem Frauenanteil niedrige Gehälter haben. „In der Pflege, der Kinderbetreuung und im Handel arbeiten sehr viele Frauen. Aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Gehälter steht dann oft nicht zur Diskussion, wer in der Familie die Arbeitszeit reduziert. Hier braucht es ein gesellschaftliches Umdenken, welche Arbeit wie bewertet und somit bezahlt wird“, betont Petra Wimmer.

Dieses und weitere Problemfelder beim Thema Teilzeitarbeit waren auch Inhalt des „Teilzeit-Karriere-Podcasts“ der Plattform „Mamawahrheiten“ mit Petra Wimmer, in dem v.a. auch mangelnde Betreuungszeiten in Kinderbildungseinrichtungen thematisiert wurden. Die SPÖ-Familiensprecherin fordert flächendeckende Kinderbetreuung, um echte Wahlmöglichkeit für Männer und Frauen zu schaffen. „Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Klassische Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr sind immer seltener. Dementsprechend müssen sich auch die Öffnungszeiten von Kinderbildungseinrichtungen anpassen“, erklärt Petra Wimmer.

SERVICE: Link zum Podcast: https://tinyurl.com/2p8tjuyy

