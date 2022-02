Neuer Fall, neues Linz: „Soko“-Spurensuche am Hafen

Am 15. Februar in ORF 1: Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski in dritter Folge der ORF/ZDF-Krimiserie und ein Dacapo-Einsatz für die „Soko Donau“

Wien (OTS) - Von der Ars Electronica und dem barocken Hauptplatz der Stadt führt die Spurensuche die Top-Cops der „Soko Linz“ nun zum Hafen: Der Mord an einem Schiffsmechaniker zieht weite Kreise und als dann auch noch ein Baby entführt wird, spitzt sich die Lage einmal mehr zu. „Das Kind“ wird zum neuesten, hochemotionalen Fall, der dem Team um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski am Dienstag, dem 15. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 so manches Rätsel aufgibt. Eine folgenschwere „Entscheidung“ und ein Dacapo für Gregor Sebergs letzten Einsatz steht um 21.05 Uhr auf dem Dienstplan der „Soko Donau“.

„Soko Linz – Das Kind“ (Dienstag, 15. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev, Paula Hainberger und Miriam Hie sowie Anna Rot und Clemens Berndorff in Episodenrollen; Regie: Markus Engel

Der Schiffsmechaniker Yegor Bondar wird tot im Linzer Hafen gefunden. Zunächst deutet alles auf einen fehlgeschlagenen Drogendeal hin, doch dann finden Ben (Daniel Gawlowski) und Joe (Katharina Stemberger) heraus, dass Yegor Bondars Schwester am Tatort war.

Alina Bondar (Xenia Benevolenskaya) ist vor einem Jahr mit einem Touristenvisum aus der Ukraine nach Österreich eingereist und arbeitet als Haushälterin illegal bei Anton (Clemens Berndorff) und Miriam Hofbauer (Anna Rot). Als Ben und Joe mit dem Unternehmerehepaar sprechen, erfahren sie, dass Alina Bondar vor zwei Tagen gekündigt hat und untergetaucht ist. Als das Baby des Ehepaares entführt wird, spitzt sich die Lage zu.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Die Entscheidung“ (Dienstag, 15. Februar, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Gregor Seberg, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Anna Thalbach, Serge Falck und Anton Noori in Episodenrollen; Regie:

Holger Barthel

In einer Hütte in den Weinbergen des Wienerwalds werden drei Burschen erschossen aufgefunden. Ein vierter, Andy Gartner (Felix Kreutzer), war bei der Feier dabei, doch von ihm fehlt jede Spur. Offenbar waren die Burschen an einem Überfall auf einen Juwelier beteiligt. Hat der Security-Mann Stavros (Anton Noori) von dem Überfall gewusst und wollte die Beute nicht teilen? Hat Anna (Anna Thalbach), die Chefin des Seniorenheims, in dem die Burschen gearbeitet haben, damit zu tun? Welche Rolle spielen Andys Mutter Bettina (Karin Thaler) und sein Stiefvater Leo (Serge Falck)? Und warum steht für Helmuth (Gregor Seberg) plötzlich so viel mehr als nur professionelles Interesse auf dem Spiel?

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

Alle Folgen des neuen Serienhighlights „Soko Linz“ gibt es vorab auf Flimmit (flimmit.at) zum Streamen. Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

