FPÖ – Nepp: Ludwig muss seine Corona Ego-Show auf Kosten der Wiener sofort stoppen

Die Wiener haben endgültig die Schnauze voll von den dauerhaften Einschränkungen

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, kritisiert die Ankündigung von SPÖ-Bürgermeister Ludwig, auch bei weiteren Öffnungsschritten den strengen Wiener Weg beizubehalten. „Hier geht es nicht mehr um Fakten, sondern um eine reine Ego-Show des Wiener Bürgermeisters auf Kosten der Wiener Bevölkerung. Mit seinen völlig irrationalen Alleingängen schadet Ludwig der Wirtschaft und der Gesellschaft. Denn spätestens ab dem 19. Februar werden viele Wiener nach Niederösterreich und ins Burgenland ausweichen, weil dort im Unterschied zu Wien keine 2G-Regel in Gastronomie und Hotellerie mehr gilt“, so Nepp.

Nepp verweist auch auf den Rückgang der ohnehin schon niedrigen Covid-Belegungen in den Wiener Spitälern. „Herr Bürgermeister, es ist jetzt an der Zeit, die Stadt vollständig zu öffnen und die Maßnahmen zu beenden. Dazu gehören auch der Wegfall von Maskenpflicht, Quarantäneregeln und Testpflicht in Schulen. Die Wiener haben die Schnauze voll von den dauerhaften Einschränkungen und wollen ihre Normalität zurück“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

