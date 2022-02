Kogler und Stoytchev gratulieren neu gewähltem Bundesvorstand der Grünen Jugend

Grüne an Jugend: „Die Zukunft gehört euch“

Wien (OTS) - Die grüne Parteispitze gratuliert der Grünen Jugend, die am 13.2. im Rahmen ihres Bundeskongresses in St. Gilgen einen neuen Bundesvorstand gewählt hat. „Herzlichen Glückwunsch an die Bundessprecher:innen Monika Messner und Jaafar Bambouk. Junge Menschen zu ermutigen, politisch aktiv zu werden und zu einer ökologischeren, solidarischeren und gerechten Gesellschaft beizutragen, ist keine leichte Aufgabe. Das Team der Grünen Jugend – Grünalternativen Jugend packt das an“, sagt der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler.

„Die Pandemie hat in den vergangenen Jahren jungen Menschen viel abverlangt – umso hoffnungsvoller stimmt es uns, mit welchem kraftvollen Schwung die Grüne Jugend ihren Bundeskongress abgehalten hat. 120 engagierte junge Menschen waren dabei und haben das Programm ‚Die Zukunft gehört uns‘ in St. Gilgen beschlossen“, so Kogler und Stoytchev. „Wir stimmen euch zu – die Zukunft gehört euch.“

Werner Kogler und Angela Stoytchev freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit und gratulieren außerdem Aaron Wölfling (politischer Geschäftsführer), Sebastian Schubert (Finanzreferent) sowie Leah Birnbaumer und Marlene Mickla.

