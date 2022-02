AVISO: Bundesjugendvertretung veranstaltet Klimajugendrat im Parlament

Von 28.2. bis 2.3. steht das Parlament ganz im Zeichen von Jugend und Klimapolitik

Wien (OTS) - Klimapolitik ist für junge Menschen eines der wichtigsten aktuellen Themen. Deshalb organisiert die Bundesjugendvertretung (BJV) den Klimajugendrat, der auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und des Vorsitzenden des Umweltausschusses Lukas Hammer von 28.2. bis 2.3. im Parlament stattfinden wird.

„Junge Menschen haben ein Recht auf eine sichere und lebenswerte Zukunft. Deshalb ist der Austausch mit politischen Vertreter*innen beim Klimajugendrat so wichtig“, betont BJV-Vorsitzende Sabrina Prochaska.

Klimapreis und Diskussionen mit PolitikerInnen



Das Programm startet mit der Verleihung des Climate Action Awards, mit dem Projekte von jungen Menschen aus ganz Österreich ausgezeichnet werden. Am zweiten Tag setzen sich die jungen Teilnehmenden mit unterschiedlichen Aspekten zum Thema Klima auseinander. In den Bereichen Energie, Konsum, Mobilität und Beteiligung arbeiten sie heraus, welche Punkte für sie besonders relevant sind. Am dritten Tag kommt es zum Dialog auf Augenhöhe mit Vertreter*innen aller Parlamentsparteien. Im Anschluss daran können die Teilnehmenden ihre Anliegen direkt an Klimaministerin Leonore Gewessler richten. Darüber hinaus ist ein breites Rahmenprogramm mit einem gemeinsamen Kinobesuch sowie Exkursionen geplant.

„Junge Menschen sind wie keine andere Generation von aktuellen Klimamaßnahmen betroffen. Wie sehr sie das Thema beschäftigt, zeigen sie immer wieder lautstark auf. Die Politik muss ihre Anliegen endlich stärker berücksichtigen“, erklärt Prochaska.

Die BJV freut sich, unter dem Motto „time for change“ 70 jungen Menschen zwischen 16 und 20 Jahren aus ganz Österreich gemeinsam mit 20 Politiker*innen diesen intensiven Perspektivenaustausch zu Klimapolitik zu ermöglichen.

Programmdetails

(Hinweis: Medienteilnahme zu ausgewählten Programmpunkten nur unter Anmeldung möglich)

Mo. 28.2. 17:30-20:00: Verleihung des Climate Action Award im Großen Redoutensaal, Hofburg (Medienteilnahme mit Anmeldung möglich)

Di. 1.3. 9:00-18:00: Gemeinsame Vorbereitung der jungen Teilnehmenden auf den Dialog mit der Politik (nicht öffentlich)

Mi. 2.3. 9:00-14:30: Dialog zwischen Jugendlichen und Politiker*innen sowie gemeinsamer Abschluss mit Bundesministerin Leonore Gewessler im Dachfoyer, Hofburg (Medienteilnahme mit Anmeldung möglich)

Link: https://timeforchange.world/

Vertreter*innen der Medien sind herzlich zu den o.g. ausgewählten Programmpunkten eingeladen. Eine Anmeldung unter presse@bjv.at ist dazu bis 23.2. erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Nicole Pesendorfer-Amon

Öffentlichkeitsarbeit

0676 880 11 1142

presse @ bjv.at

www.bjv.at