Klimaticket für alle: Novo Nordisk setzt weiteren Schritt zur Klimaneutralität bis 2045

Wien (OTS) - Zug und öffentlicher Verkehr als Transportmittel erster Wahl: Novo Nordisk Österreich führt das Klimaticket für alle Mitarbeiter:innen ein. Bis in das Jahr 2045 soll der ökologische Fußabdruck konzernweit auf Null reduziert werden.

Das Jahr 2022 steht für Novo Nordisk im Zeichen der Verantwortung mit dem erklärten Ziel, den ökologischen Fußabdruck noch weiter zu verringern. Eine der Kernmaßnahmen, die das pharmazeutische Unternehmen mit Hauptsitz in Dänemark dafür setzt, ist, das Klimaticket für alle seine Mitarbeiter:innen einzuführen.

„ Wir bei Novo Nordisk fördern bewusst das ´Green Thinking´ unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn nur gemeinsam können wir echten Fortschritt machen. Das Klimaticket für alle ist eine Maßnahme, die sowohl innerhalb des Unternehmens wirkt, als auch Strahlkraft in den Privatbereich hat “, so Bernhard Ecker, General Manager bei Novo Nordisk Österreich.

Öffentlicher Verkehr als Benefit für Alle

Novo Nordisk Österreich überarbeitet im Zuge der Einführung des Klimatickets seine Richtlinien für Dienstreisen und priorisiert unternehmensweit die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel noch stärker, um den Ausstoß von Treibhausgasen weiter zu reduzieren. Gleichzeitig möchte das Unternehmen das Well-Being seiner Mitarbeiter:innen fördern: Statt im Stau zu stehen, kann der Dienstweg bereits als aktive Arbeitszeit genutzt werden. „ Zugfahren ist nicht nur fürs Klima gut, sondern fördert auch die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter “, erläutert Bernhard Ecker und ergänzt: „ Ich würde mir wünschen, dass viele Unternehmen unserem Beispiel folgen – es ist ja wirklich Win-Win. “

Zwischenziel 2030: Keine CO2-Emissionen

Das Klimaticket für die österreichische Niederlassung gliedert sich bei Novo Nordisk in eine Reihe von Maßnahmen auf dem Weg zur Klimaneutralität ein. Ökologische Herausforderungen waren noch nie so kritisch und dringend wie heute, deshalb hat sich das pharmazeutische Unternehmen konzernweit der Nachhaltigkeit verschrieben. Mit der Strategie „Circular for Zero“ verfolgt Novo Nordisk das Ziel, in der gesamten Wertschöpfungskette bis spätestens 2045 die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null zu bringen. Als ehrgeiziges Zwischenziel strebt das Pharma-Unternehmen an, noch vor dem Jahr 2030 keine CO2-Emissionen aus dem laufenden Betrieb und Vertrieb zu produzieren.

Um das zu erreichen, setzt Novo Nordisk auf drei strategische Schwerpunkte. Das Unternehmen minimiert seinen Verbrauch an Ressourcen ­– von Rohstoffen bis Energie. So werden die Produktionsstätten von Novo Nordisk bereits seit dem Jahr 2020 mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien betrieben. Ein weiterer Fokus liegt auf der Reduzierung von CO2-Emissionen, sowohl im laufenden Betrieb als auch in Bezug auf Vertriebstätigkeiten. In Österreich wird bis 2025 die gesamte Dienstwagenflotte auf Hybrid- und Elektroautos umgestellt. Der dritte Schwerpunktbereich behandelt das Thema der Abfallvermeidung. Aktuell laufen bei Novo Nordisk Pilotprojekte in Dänemark, UK und Brasilien, die sich mit der Rücknahme und dem anschließenden Recycling von Medizinprodukten befassen, um Wertstoffe rückzugewinnen und Kunststoffmüll drastisch zu reduzieren.

Über Novo Nordisk Österreich

Novo Nordisk ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das 1923 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Dänemark hat. Unser Anspruch ist es, Veränderungen voranzutreiben, um Diabetes und andere schwerwiegende chronische Krankheiten wie Adipositas und seltene Blut- und Stoffwechselerkrankungen zu besiegen. Dafür arbeiten wir an wissenschaftlichen Innovationen bis hin zur Heilung von Krankheiten. Wir fördern den Zugang zu unseren Produkten für Patientinnen und Patienten weltweit und engagieren uns aktiv für Prävention. Novo Nordisk beschäftigt circa 47.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 80 Ländern und vermarktet seine Produkte in rund 170 Ländern. Weitere Informationen unter www.novonordisk.at.

