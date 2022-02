FPÖ – Hafenecker: „Minister Mückstein ist nur inhaltsleer und publikumsscheu“

Zehnmal ORF-Einladung schwänzen zeugt nicht von Eloquenz

Wien (OTS) - Dass der grüne Gesundheitsminister Probleme damit habe, sich ministrabel zu artikulieren, habe dieser ja bereits während mehrerer Nationalratssitzungen bewiesen, auch seine Inhaltsleere und Uninformiertheit sei bei vielen parlamentarischen Ausschüssen bekannt geworden. „Das müssen wohl auch die Gründe dafür sein, dass er bereits zehn Einladungen des ORF für die Sendung ‚Im Zentrum‘ ausschlug. Erst letzten Sonntag musste statt ihm sein Vorgänger Anschober ausrücken“, reagierte der freiheitliche Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA auf einen entsprechenden Medienbericht.

So ein Verhalten zeuge nicht wirklich von politischer Eloquenz und Verantwortungsbewusstsein. Wenn sich ein Minister nicht traue Rede und Antwort zu stehen, dann solle er gefälligst den Hut nehmen. „Dass der grüne Minister nichts kann hat er ja schon mehrfach unter Beweis gestellt, aber dass er sich nicht einmal in seinen Verordnungen auskennt, mit denen er die österreichische Bevölkerung zum Narren hält, schlägt dem Fass den Boden aus“, so Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at