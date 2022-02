Das Jahr 2021 unter der Lupe: Die Job-Stichwortsuchen auf willhaben

Faktoren Remote Work und Weiterbildung verzeichnen starke Such-Zuwächse

Thema Nachhaltigkeit: Interesse an „Green Jobs” um 90 Prozent gestiegen

Gesteigerte Suchanfragen auch in den Bereichen Digital Media, Transport, Pädagogik und Pflege



Der Arbeitsmarkt ist in den vergangenen Jahren und Monaten besonders in Bewegung bekommen. Eine zentrale Frage dabei: Welche Berufsfelder werden von den ArbeitnehmerInnen verstärkt gesucht, welche Trends zeichnen sich ab. willhaben hat sich auf Spurensuche begeben, die Job-Stichwortsuchen des Jahres 2021 untersucht und die spannendsten Entwicklungen analysiert.



Remote Work und Weiterbildung als essentielle Faktore



Das Interesse der Arbeitsuchenden an Homeoffice-Optionen ist eine der augenscheinlichsten Entwicklungen, wie Markus Zink, Head of Jobs bei willhaben, unterstreicht: „Auch in Zukunft ist es unwahrscheinlich, dass in Bereichen, in denen Homeoffice gut umsetzbar ist, ohne Weiteres wieder auf eine bürogebundene Arbeitsweise umgestellt werden wird. Den Wunsch der ArbeitnehmerInnen in dieser Richtung bestätigen auch die Stichwortsuchen in unserem Job-Bereich klar: Die Suche nach ‚Homeoffice‘ hat sich 2021 im Job-Bereich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, die Suche nach ‚Remote Work‘ annähernd verdreifacht.“ Zusätzlich hat für viele Jobsuchende auch das Weiterbildungsangebot des potenziellen Arbeitgebers an Bedeutung gewonnen. So stiegen die Suchanfragen nach dem Begriff „Weiterbildung” um ganze 114 Prozent, die nach „Ausbildung” um 81 Prozent.



Vor allem jüngere Arbeitssuchende legen Wert auf Diversität und Inklusion



2021 gewannen auch Themen wie Diversität und Inklusion weiter an Relevanz. Gerade für jüngere Arbeitssuchende sind Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz mittlerweile nicht nur eine Präferenz, sondern eine regelrechte Forderung. „Viele Millennials und Gen Z meiden bewusst Unternehmen ohne einer vielfältigen Belegschaft und erwarten klar kommunizierte Werte zu Diversität. Unternehmen, die sich für Vielfalt und Integration engagieren, ziehen eher qualifizierte Arbeitssuchende an und halten ihre MitarbeiterInnen auch länger.” Dementsprechend verdoppelten sich auf willhaben die Stichwortsuchen nach „Diversity” und „Inklusion” im Vergleich zum Vorjahr erneut.



Nachhaltig, sinnstiftend und zukunftsträchtig: Green Jobs zunehmend gefrag



Das steigende Interesse an nachhaltigen Jobs, das sich bereits 2020 bemerkbar machte, setzte sich auch 2021 fort. Allein die Suche nach dem Begriff „CSR-Management” legte um 136 Prozent zu. Zu den Begriffen „Natur” waren es um 90 Prozent und zu „Umwelt” um 41 Prozent mehr als noch im Vorjahr. „Immer mehr junge Menschen setzen sich aktiv die Umwelt ein und suchen gezielt nach sogenannten Green Jobs. Sie haben diesbezüglich hohe Ansprüche und Standards und prüfen genau, ob diese von Unternehmen erfüllt werden. ArbeitgeberInnen müssen den Themenbereich Nachhaltigkeit noch stärker in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, um für jüngere Generationen attraktiv zu sein", ist Zink überzeugt.



Zunehmende Bedeutung für Berufe im Bereich Pflege und Soziales



Vermehrtes Suchen nach den Begriffen „Haushaltshilfe” (+82 Prozent) und „Pflege” (+72 Prozent), lassen auch in diesen Bereichen auf eine gestiegene Nachfrage bei Jobsuchenden schließen. Dies ist vor allem auch auf die immer älter werdende Bevölkerung und die stetig wachsende Lebenserwartung zurückzuführen. Laut einer Prognose des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird die Nachfrage nach qualifizierter Pflege und Betreuung auch weiterhin steigen. Doch auch die Berufsfelder der Sozialpädagogik scheinen in unserer Gesellschaft aktuell stärker an Bedeutung zu gewinnen. Hier zeigen die Stichwortsuchen 2021 auf willhaben einen Anstieg des Interesses an „Pädagogik” (+118 Prozent), „Kindergarten” (+91 Prozent), „Psychologie” (+53 Prozent) und „Nachhilfe” (+65 Prozent).



Große Nachfrage ebenso rund um digitale Jobs, Transport & Logistik sowie Soziales



Neben Green Jobs wurde 2021 auch vermehrt nach Berufen im digitalen Bereich gesucht. Ein großes Wachstum verzeichneten daher beispielsweise die Stichwortsuchen nach „Data” (+107 Prozent) und „Content” (+40 Prozent). Auch für Berufe im Bereich Transport und Logistik stieg die Nachfrage. Einen Rückgang gab es interessanterweise zu dem Stichwort „Vollzeit” (-19 Prozent).



Stichwortsuchen im Jobs-Bereich von willhaben: Besondere Entwicklungen im Überblick

Suchbegriff Prozentuale Veränderung zum Vorjahr

Remote Work + 175 %

CSR-Management + 136 %

Pädagogik + 118 %

Weiterbildung + 114 %

Data + 107 %

Homeoffice + 106 %

Diversity + 104 %

Inklusion + 100 %

Kindergarten + 91 %

Natur + 90 %

Haushaltshilfe + 82 %

Ausbildung + 81 %

Chauffeur + 80 %

Pflege + 72 %

Nachhilfe + 65 %

Samstagsjobs + 53 %

Psychologie + 53 %

Quereinsteiger + 48 %

Geringfügig + 47 %

Umwelt + 41 %

Zusteller + 40 %

Content + 40 %

Nebenjob + 16 %

Vollzeit - 19 %



Untersucht wurde die prozentuelle Entwicklung der Stichwortsuchen von Jobsuchenden auf willhaben im Jahr 2021 gegenüber 2020.



