SPÖ-Holzleitner zu Equal Pay: Frauen in der Teilzeitfalle!

SPÖ-Frauen fordern Rechtsanspruch auf Vollzeit nach Teilzeitphasen, massiven Ausbau der Kinderbetreuung und Arbeitszeitverkürzung

Wien (OTS/SK) - „Der Equal Pay Day im Frühjahr ist eine Woche früher als sonst. Das ist erfreulich, hat aber auch einen bitteren Wermutstropfen. Denn immer mehr Vollzeitjobs von Frauen gehen verloren. Dabei sollte die Bundesregierung alles dafür tun, dass Frauen Vollzeit arbeiten können und ihr Einkommen zum Leben reicht“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. In den Berechnungen zum Equal Pay Day werden Vollzeitjobs miteinander verglichen und der Teilzeitunterschied herausgerechnet. Wie Ökonomin Katharina Mader im Ö1-Morgenjournal erklärt hat, hat der im vergangenen Jahr geringere Einkommensunterschied mit Arbeitsmarkteffekten aus der Krise zu tun. Männer waren häufiger in Kurzarbeit und haben weniger Überstunden gemacht, Frauen haben Vollzeitjobs verloren. ****

„Viele Frauen arbeiten Teilzeit, weil sie keine andere Wahl haben“, so Holzleitner. Es fehlt ein flächendeckendes Angebot an ganztägigen Kinderbetreuungsplätzen. Auch werden in vielen Branchen, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, wie zum Beispiel im Handel, hauptsächlich Teilzeitjobs angeboten. Das bedeutet dann oft ein Bruttoeinkommen von unter 1.000 Euro.

„Die Regierung darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen“, so Holzleitner. „Den Frauen auszurichten, sie sollen halt mehr Vollzeit arbeiten, wie das Arbeitsminister Kocher zum Jahreswechsel getan hat, ist unfair. Ich vermisse eine Arbeitsmarktkonzept der Regierung, das die Vollzeitbeschäftigung von Frauen in Zukunft fördert“, so Holzleitner.

Teilzeit ist für Eltern hilfreich, wenn ihre Kinder klein sind. Aber auch wenn die Kinder größer werden, bleiben viele Frauen unfreiwillig in Teilzeit. „Der Umstieg muss erleichtert werden. Wir fordern einen Rechtsanspruch auf Vollzeit nach Teilzeitphasen, einen massiven Ausbau von Kinderbildungsplätzen, den Rechtsanspruch auf kostenlose ganztägige Kinderbetreuung, Lohntransparenz und eine generelle Arbeitszeitverkürzung, die es Frauen und Männern erleichtert, bezahlte und unbezahlte Arbeit gerecht aufzuteilen“, so Holzleitner. (Schluss) ls

