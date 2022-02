"Bisschen wie Du" von Patrick Fabian und Jazzy Gudd (FOTO)

Schauspieler Patrick Fabian bringt erste Single auf den Markt

Feature mit Duett-Partnerin Jazzy Gudd ("Musik an, Welt aus")

"Bisschen wie du" ab 11. Februar 2022 digital auf allen Kanälen erhältlich

Von der Schauspielerei zur Musik: Patrick Fabian veröffentlicht seine erste Single "Bisschen wie du". Seine Duettpartnerin ist ebenfalls keine Unbekannte: Jazzy Gudd verleiht dem deutschen Popsong die weibliche Note und noch mehr Gefühl.

"Bisschen wie Du" heißt die erste Single von Patrick Fabian. War der 34-jährige bisher schon als Schauspieler, Fitnesstrainer und Stripper beruflich tätig, blieb immer der eine weitere Traum: eigene Musik zu machen. In seinem Erstlingswerk geht es um das Leben nach einer Trennung und wie man in der Folgezeit damit zurechtkommt. "Manchmal erkennt man erst, was man hatte, wenn man es verliert. Ich glaube, ich hatte die so genannte Liebe des Lebens bereits gefunden. Nun hoffe ich, nochmal auf jemanden zu treffen, die ein 'bisschen wie du' ist."

Jazzy Gudd konnte in der Musikwelt bereits mit ihrem Album "Musik an, Welt aus" Fuß fassen, das sie 2018 veröffentlichte. Auch die 32-jährige ist nebenbei Schauspielerin und hostet den True Crime Podcast "Böse". "Patrick und ich kennen uns seit Jahren. Ich weiß ja, dass er schon lange Musik als großes Hobby hat und jetzt endlich starten wir mal etwas zusammen! Wer weiß, vielleicht kann ich seiner Karriere ja einen kleinen Anstoß geben", so Jazzy.

Tatsächlich verbindet die beiden ein gemeinsamer Punkt in ihrer Vita: beide spielten lange Zeit Hauptrollen in der Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht". Patrick Fabian wurde durch seine Rolle als André bekannt, Jazzy Gudd gab bis 2018 die Rolle der Eule.

"Bisschen wie du" von Patrick Fabian und Jazzy Gudd erschien am 11. Februar 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal Music.

