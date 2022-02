Presseinladung: HERBSTGOLD – Festival 2022

Eisenstadt (OTS) -



Sehr geehrte Medienvertreter,



anbei übermitteln wir Ihnen eine Einladung zum Pressegespräch mit dem Künstlerischen Leiter Julian Rachlin anlässlich des HERBSTGOLD – Festivals 2022 in Eisenstadt.



Die kommende Ausgabe von HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt bietet vom 11. bis 25. September wieder eine einzigartige Vielfalt an Konzerten in den prunkvollen Sälen des Schlosses Esterházy. Jung und Alt dürfen sich an Darbietungen aus den Sparten Oper, Orchester- und Kammermusik sowie Jazz, Balkan & Roma Sounds erfreuen.



Das Pressegespräch findet im Beisein folgender Personen statt:



- Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterhazy Stiftungen

- Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlandes

- Julian Rachlin, Künstlerischer Leiter des HERBSTGOLD – Festivals

- Carolin Pienkos & Cornelius Obonya, Regie-Duo



Im Rahmen des Pressegespräches stellt Julian Rachlin das Festivalprogramm vor und gibt einen Ausblick auf die musikalischen Highlights der Ausgabe 2022.



Die Pressekonferenz findet unter Einhaltung der am 21. Februar in Wien gültigen COVID-19-Maßnahmen statt.



Vielen Dank für Ihre Unterstützung in der Umsetzung der Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Wir ersuchen um Anmeldung bis spätestens 18. Februar 2022 bei Frau Leonara Skala unter +43 (0) 2682/630 04 403 oder l.skala @ esterhazy.at.

Datum: 21.02.2022, 11:00 - 12:30 Uhr

Ort: Barocke Suiten, MuseumsQuartier Wien

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Wagner-Gmeiner

Leitung Kommunikation



Esterhazy Betriebe GmbH

Esterhazyplatz 5

A-7000 Eisenstadt

Tel +43 (0) 2682 63004-403

presse @ esterhazy.at

www.esterhazy.at/presse