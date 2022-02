Belvedere steigt erfolgreich ins Metaverse ein:

3,2 Millionen Euro zum NFT-Verkaufsstart

Wien (OTS) - Zum Valentinstag wurde der Verkauf einer limitierten Auflage von 10.000 digitalen Ausschnitten von Gustav Klimts Meisterwerk Der Kuss gestartet. Zum Einstieg wurden bereits 3,2 Mio. Euro umgesetzt.

Der Kuss von Gustav Klimt – eine Ikone der romantischen Liebe und Herzstück der Sammlung des Belvedere – wurde zum Valentinstag als einzigartiges NFT-Projekt präsentiert. Eine hochaufgelöste digitale Kopie wurde in einem 100×100-Raster aufgeteilt. So entstanden 10.000 unverwechselbare Einzelteile, die als non-fungible tokens, kurz NFTs, angeboten werden. Die Besonderheit dabei: Alle Käufer*innen können auf ihrem NFT eine digitale Liebeserklärung eintragen.

Mit Stand heute 8 Uhr wurden dabei bereits Einnahmen von 3,2 Millionen Euro verzeichnet.

Es ist ein enormer Erfolg für das Belvedere, dass der erste Schritt ins Metaverse gelungen ist , so Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig und wirtschaftlicher Geschäftsführer Wolfgang Bergmann zum Verkaufsstart.

Selbstverständlich ist es unser Anspruch, dass das Belvedere auch in der digitalen Welt zu den führenden Kultureinrichtungen gehört und so neue Zielgruppen erreicht , so Stella Rollig.

Das breite Interesse von Medien, Multiplikator*innen und Sammler*innen weltweit bestätigt, dass wir zur richtigen Zeit mit dem richtigen Projekt auf NFTs gesetzt haben , meint Wolfgang Bergmann.

Und so geht es nach dem Valentinstag weiter:

Die NFTs können auf der Plattform thekiss.art wie bisher zu einem Stückpreis von 1.850 Euro (inkl. Prägekosten und MwSt.) bzw. 0,65 Ethereum (exkl. Prägekosten, inkl. MwSt.) erworben werden.

Die Bildsegmente werden den Käufer*innen – ebenso wie bisher – nach dem Zufallsprinzip zugeteilt. Für alle Käufe, die nach dem heutigen Valentinstag erfolgen, findet diese Zuteilung einmal wöchentlich, immer freitags, statt.

Hochauflösende Pressefotos finden Sie HIER.

